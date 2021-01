Emoción en el Athletic tras el pase a la final

Raúl García, autor de los dos goles que clasificaron este jueves al Athletic Club para la final de la Supercopa se felicitó por haber "estado a la altura" del partido tras el "error" que cometió hace un mes en Valdebebas, donde le expulsaron en el minuto 13.







"Por supuesto", reconoció sus ganas de revancha a los micrófonos de Vamos cuando le preguntaron al respecto. "Había un momento en el que sufrí mucho porque estaba endeuda con el grupo por una equivocación. No pasa nada por reconocer un error, pero hoy he estado a la altura", añadió.







Sobre el partido, dijo que el Athletic salió convencido de que podía lograr la victoria. "Sabíamos que podíamos confiar en el grupo porque confiamos en lo que hacemos y en que podíamos sacar el partido adelante", dijo, también contento porque, su equipo haya mantenido "sus señas de identidad" con la llegada del nuevo técnico, Marcelino García Toral.







"La predisposición y la imagen del equipo han sido muy buenas", resumió su resumen del encuentro.







Ya sobre la final del domingo ante el Barcelona, a Raúl lo que más le preocupa es el Athletic. "Me preocupa más lo mío, que el equipo esté con las ideas claras", apuntó, aún reconociendo el potencial del Barça como también el del Real Madrid.