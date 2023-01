Emoción en Villarreal: "Ganar al Madrid no es nada sencillo"

El jugador del Villarreal Dani Parejo declaró este sábado, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Real Madrid, que su equipo competió "muy bien los 90 minutos" del choque.

"Contentos. Creo que hemos preparado muy bien el partido, hemos competido muy bien los 90 minutos. Creo que en muchas fases del partido hemos sido superiores a ellos", dijo Parejo a Movistar+.

"Lo de hoy ha sido un plus. Otra vez (los aficionados) nos han llevado en volandas. Ha sido un ambiente espectacular y se lo dedicamos a ellos. Ganar al Madrid no es nada sencillo y estamos muy contentos. Seguimos la racha y ahora, a pensar en el siguiente partido", agregó.

Parejo cree que "la presión ha sido clave". "Incluso uno de los goles ha venido después de un robo. El míster plantea mucho que quiere ser muy presionante arriba llevar la iniciativa", explicó.

"Jugamos contra un gran equipo que sabíamos que si no hacíamos todo muy bien nos iba a poner las cosas muy difíciles e íbamos a sufrir, pero creo que el equipo estaba concienciado, estaba muy, muy mentalizado e hizo lo que tenía que hacer", indicó Parejo.

"Hemos encajado un gol de penalti y al momento nos hemos repuesto y hemos conseguido volver a adelantarnos en el marcador, que creo que ha sido muy importante para nosotros. Y luego es verdad que hemos aguantado un poco el empuje de ellos porque es lo normal que iba a pasar y es verdad que también hemos tenido alguna ocasión más para hacer más goles", dijo.

"Muy contentos por el trabajo, por el esfuerzo, por el compromiso y por, en general, todo el equipo", insistió.

Sobre la acción del penalti que se tradujo en el gol del empate del Real Madrid, Parejo dijo: "Aunque es verdad que no he visto la jugada detenidamente, desde mi posición es verdad que yo sí que veo que a Juan le roza en la mano, pero va corriendo hacia atrás y creo que no se da cuenta dónde está el balón. Es totalmente involuntaria y no está en una posición antinatural. Para mí no existía penalti, aunque yo no sé la jugada como ha sido", dijo.