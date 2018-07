Emilio Ramírez: "Si no es por el Mágico no juego ese partido"

Emilio Ramírez, ese gaditano que es gigante en sinceridad, tenía apenas 11 años cuando Mágico González jugaba para Cádiz a mediados de la década de los 80. Estaba en primaria pero siempre iba a ver a Mágico en los entrenos del equipo pecho amarillo.



Ahora, hace solos dos semanas, cuando Mágico fue a Cádiz para jugar un partido amistoso en el marco de la celebración de sus 60 años de vida, Ramírez tuvo ese reencuentro con el que siempre será su ídolo. Estuvo en la cancha con el equipo de los Pachines, el plantel de los salvadoreños.

Todo bien entre los dos hasta que Mágico se pasó a Cádiz para jugar el segundo tiempo. Ahí, Emilio le hizo un sombrerito a Mágico, que fue retomado por AS, uno de los medios más prestigiosos en España. Sobre eso, Emilio habló desde Cádiz.

"No me doy cuenta de que es Mago hasta que le hago el sombrero. Pero vamos, muy bien. Solo me lo tomo como una forma de jugar al fútbol. Pero antes ya me había hecho un caño y ahí estamos a mano", aseguró Ramírez.

El gigante de Cádiz, que sufre de una enfermedad que no le permite crecer físicamente, no dejó de agradecer a Mágico y su equipo por haberlo incluido en el partido. "Por cierto, tengo que darle las gracias a Mágico y a los Pachines. Sin ellos, no hubiese jugado, porque acá en mi tierra me dejan un poco de lado. Si no es por ellos, no juego el partido", apuntó Ramírez en charla con este medio.

Sobre la nota publicada en AS, Emilio también tuvo palabras de agradecimiento. Pero aclara que seguirá siendo el mismo, después del sombrerito a Mágico. "El artículo de AS es bonito. Es la verdadera historia. Pero sigo igual, sigo como soy. Pero siempre Mágico será mi amigo", indicó Ramírez, desde tierras gaditanas.



Hace dos semanas, Mágico fue a la que un día fue su casa. Recordó la mayoría de episodios que vivió en esa tierra. Los gaditanos, por su parte, no hicieron menos que agradecer a Mágico. A muchos les bastó estar solo a unos metros del exfutbolista.