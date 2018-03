Emiliano Pedrozo: “La historia del FAS pide ganar”

Emiliano Pedrozo, miembro del cuerpo técnico del FAS, manifestó que el plantel asociado explotó todas las posibilidades para llevarse los tres puntos ante el Sonsonate, el domingo en el Óscar Quiteño, pero no lo logró porque les falta definición.

El argentino señaló que el equipo se vio afectado por la falta de contundencia. “Hablando del juego en general, creo que fuimos superiores. Manejamos la pelota y tuvimos más llegadas. Nos está faltando cerrar los partidos. Fernando (Castillo) y Teobaldo (Torres) lo intentaron. Tratamos de entrar por todos lados”, aseveró Pedrozo.

Desde la perspectiva del auxiliar técnico, la premisa del FAS es no ceder puntos en casa. “La historia de FAS pide ganar, y más como local. Sin embargo, sabemos que se puede hacer la diferencia”, aseguró el sudamericano, quien también afirmó: “Obviamente, el resultado no es bueno porque de local tenés que ganar. Los puntos que hemos perdido como visitantes nos hacen falta. Esperábamos dar un buen salto ganando en casa, pero no se pudo”.