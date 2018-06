Emiliano Barrera renuncia a dirigir al benjamín Jocoro

Desde Argentina y en plática con EL GRÁFICO, el timonel argentino Emiliano Barrera indicó que ya no vendrá a El Salvador para hacerse cargo de las filas del Jocoro. Fue a mediodía de este domingo cuando tomó la decisión de no venir al equipo benjamín.

El gaucho no quiso brindar más detalles, aunque no descartó que más adelante pueda hablar del tema. Jocoro iba a ser la segunda intervención de Barrera en el balompié nacional, después de dirigir al Municipal Limeño en el Clausura 2018.

"No quiero entrar en detalles, no quiero armar problemas. Hay que esperar. Todo esto es confuso", dijo el estratega.



EL GRÁFICO intentó hablar con el titular de la dirigencia del equipo jocoreño, pero el dirigente no atendió sus teléfonos.