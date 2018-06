Emiliano Barrera es el nuevo entrenador del Jocoro para el Apertura 2018

El argentino Emiliano Barrera confirmó desde su país que será el nuevo timonel del Jocoro, benjamín de la primera división profesional a partir del Apertura 2018.

De acuerdo con el timonel gaucho, estará con el plantel jocoreño por un año. El timonel suramericano llegará en los próximos días al país para hacerse cargo de las filas del equipo oriental.

"Ayer domingo, por la noche, llegué a un acuerdo con la junta directiva. Para mi llegada estamos viendo el inicio de la pretemporada. Eso me lo van a confirmar los directivos", apuntó el timonel gaucho.



Bienvenido a la cuna fogonera DT Emiliano Barrera ???? pic.twitter.com/iLzsFDSN6X — Jocoro FC (@FutbolJocoro) 4 de junio de 2018

Barrera calificó como un desafío lindo esta segunda intervención en el fútbol salvadoreño.

"Llego con las mejores expectativas. No es lo mismo tomar un equipo que tiene dos o tres temporadas en primera división que agarrar a un equipo recién ascendido. Por eso tomé al Jocoro. Así me pasó en Nicaragua, con Ocotal", apuntó Barrera en charla exclusiva con EL GRÁFICO.

Para Barrera, es en equipos como Joroco donde un técnico debe desmostrar lo que sabe. "Es fácil estar en equipos grandes, porque tenés los jugadores para jugar. Ahora es cuando se verá el trabajo de uno", apuntó el estretega suramericano.

Barrera llegó a dirigir al Limeño en diciembre de 2017. Dirigió más de una vuelta en el Clausura 2018, pero luego de eso fue separado.

Con el fichaje de Barrera, el Jocoro cierra toda posibilidad de que el timonel uruguayo Rubén Alonso, quien logró al ascenso, continúe.

El presidente del plantel fogonero, Leonel Hernández, mencionó que Jocoro iniciará pretemporada el 18 de junio. "Tenemos que acoplarnos a los jugadores que vengan como refuerzos. Aún no puedo decir nombres porque no he firmado nuevos jugadores", indicó el titular de la dirigencia.