Émerson Umaña habla del reto de dirigir al Audaz en este Clausura 2018

Émerson Umaña debutará este miércoles como técnico principal del Audaz, en el juego contra Águila. Hasta el juego anterior, ante Sonsonate, Umaña era el preparador físico del primer equipo y timonel de la categoría de reserva, pero ante la separación de Misael Alfaro y Rafael Tobar, el popular "Carrito" cargará con la misión de sumar puntos en los próximos dos partidos.

Por no tener licencia clase A solo podrá dirigir los próximos dos juegos y no son retos fáciles, pues después del Águila se le viene Firpo. Esto es lo que Umaña opina del compromiso.



¿Cómo toma este reto de dirgir al Audaz de manera emergente?

Pues es importante poder sacar adelante al Audaz. Es un reto grande, una responsabilidad grande. No le he puesto presión a los muchachos, ni tampoco yo he tomado presión. Estamos cerca de los que están arriba de nosotros. Sé que podemos sacar esto adelante. Las oportunidades se presentan y uno tiene que aprovecharlas. Ahora estoy de forma interina con el equipo.

Trabajará al mismo tiempo con los equipos de reserva y mayor, ¿qué opina de eso?

Eso lo he hecho desde el torneo anterior. He trabajado con reserva y luego con el equipo mayor en la preparación física. No se me complica, no se me hace difícil. Tenemos claro que hay que trabajar para el equipo, para la institución.

¿Qué opina de su debut frente al Águila?

Águila es un rival complicado. Estará en su cancha, con su gente. Confío en la capacidad de los jugadores para sacar adelante el juego. Lo importante será sumar para poder tomar confianza. Sé que es un debut difícil y complicado, pero la responsabilidad ante el caso que estamos es grande y lo estamos afrontando de buena manera.

¿Qué versión del Audaz veremos contra Águila?

Uno tiene que ser cauteloso y más con los equipos grandes, de historia. Con el equipo de reserva se juega con un sistema, pero con el equipo mayor se juega con otro. Con el sistema no hay problema, porque sé que los muchachos se acoplan a lo que se les pide.

¿Se decanta con una línea de cuatro en zaga para tomar precauciones?

Esa será la idea, llegar con cautela, con precaución. Hay que poblar la media cancha para tener un poco más la pelota. Hay que aprovechar la velocidad por las bandas y los delanteros. Se conformó un equipo para cosas grandes. Lo que no está faltando es definir. El equipo juega bien y los muchachos tienen clara la idea de juego.

¿Usted es técnico clase A? ¿Terminó los cursos?

No he terminado los cursos. Ahora soy clase B. Estamos en ese proceso. Espero que al final de este torneo pueda tener todo listo para tener esa gran oportunidad que todo entrenador espera.