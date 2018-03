Emerson Umaña dirigirá al Audaz en los próximos juegos del Clausura 2018

La dirigencia del Audaz tuvo la tarde de este lunes una encerrona para tratar de elegir al sustituto del destituido Misael Alfaro, quien luego de la derrota del pasado fin de semana ante Sonsonate quedó fuera del equipo coyotero.

Pero no hubo humo blanco y la dirigencia decidió que darán la oportunidad de que Émerson Umaña diriga al equipo en los próximos dos compromisos, ante Águila y Firpo.

La dirigencia contaba también con Rafael Tobar, quien fue auxiliar de Misael Alfaro, pero Tobar no se hizo presente al entreno de este lunes en la tarde.

"Tobar no vino, así es que Umaña va a dirigir los próximos dos partidos. Sobre Tobar vamos a esperar lo que dicta la ley para luego actuar (contractualmente)", dijo el gerente del Audaz, Jaime Barrera.

YA TIENEN CANDIDATOS

Sobre el reemplazo de Misael Alfaro, el gerente del Audaz no quiso adelantar nombres y se limitó a decir que "hay varios candidatos, pero no vamos a decir nada hasta no ser oficial".

El Audaz suma seis puntos en la tabla del Clausura 2018 y es penúltimo en la clasificación, un punto arriba del Isidro Metapán. En la tabla acumulada, que decidirá al equipo que descienda, también está penúltimo con 29 puntos, con las mismas unidades que el Luis Ángel Firpo, y solo arriba por goles a favor.

En la jornada del miércoles van contra Águila, de visita.