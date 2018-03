Emerson Turcios ilusiona al Topiltzín

Emerson Jr Turcios tiene 11 años de edad juega para el tercer nivel en las escuelas de fútbol de Topiltzín de Jiquilisco, a su corta edad ya muestra su habilidad y olfato goleador.

Tras siete años de formar parte de las divisiones menores del Club Deportivo Topiltzín, Emerson se ha convertido en el goleador y orgullo del municipio de Jiquilisco en Usulután. Su ídolo es el portugués Cristiano Ronaldo.

Su talento ha llevado al pequeño, que inició desde los cuatro años en el fútbol, a ser ganador, logrando campeonatos con su equipo y títulos individuales como mejor goleador del primer nivel (2014-2015), bicampeón en el segundo nivel (2015-2016), sumando ambas temporadas el joven Usuluteco un total de 209 goles.

Su padre, Emerson Turcios, argumenta que su hijo mostró pasión por el fútbol desde los dos años, y que su sueño es verlo triunfar en el redondo naciona.

“Él (Emerson Jr) siempre tendrá mi apoyo para jugar al fútbol. Yo siempre lo acompaño y tiene mi apoyo, a veces se me dificulta en lo económico desplazarme de un lugar a otro, porque me gustaría jugará en las inferiores de equipos grandes como Alianza ó Águila pero no tenemos los recursos”, expresó el padre.

El pequeño futbolista ha representado también al departamento de Usulután en una eliminatoria nacional de divisiones menores buscando un cupo para representar al país en España, cedido para reforzar en dicho torneo al CD Usuluteco, demostrando su capacidad goleadora con 13 tantos que lo convirtió en campeón goleador de la zona oriental.

A pesar que es usuluteco, Emerson sorprendió con su respuesta al preguntar en que equipo salvadoreño le gustaría jugar.

“Alianza siempre Alianza, me gusta por la forma en como juega” de igual manera expresó ser admirador del delantero albo Rodolfo Zelaya, por su buen trato al balón y ser también originario de Usulután.

Emerson Jr. espera cumplir sus sueños, mencionó “Uno de mis sueños es jugar en el Real Madrid así como Cristiano Ronaldo, porque es muy bueno y buena persona”.

El pequeño futbolista ha jugado 24 partidos con el tercer nivel con su escuela de fútbol, ha convertido 50 goles, un promedio de 2 tantos por juego disputado, la apuesta parece ser un éxito, el pequeño crack no deja de demostrar su talento y su instinto goleador.