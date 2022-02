Emerson Sandoval: “Para mí es una gran alegría formar parte de FAS”

Emerson Rivas Sandoval es un mediocampista que forma parte de las filas del FAS. A sus 20 años, el volante salvadoreño, ya había debutado con el cuadro asociado en el torneo anterior, el Apertura 2021.

Bajo la dirección del director técnico, Jorge “Zarco” Rodríguez, Emerson ha tenido más oportunidades de entrar al terreno de juego en el Clausura 2022, y el “54” ha dejado buenas sensaciones.

En siete partidos que ha disputado el conjunto santaneco, Sandoval ha marcado tres goles, siendo el segundo futbolista con más anotaciones en lo que va del campeonato, solamente por detrás del refuerzo colombiano Bladimir Díaz, quien lleva cuatro dianas.

Sandoval platicó con EL GRÁFICO sobre su buen momento con los tigrillos en el comienzo del Clausura 2022.

Has tenido un gran arranque con FAS en el Clausura 2022 ¿Cómo te sientes al tener esta oportunidad?

Estoy muy agradecido con Dios por eso, también estoy agradecido con el profesor (Jorge “Zarco” Rodríguez) que me ha dado la confianza y creo que para eso trabajo, para hacer las cosas bien adentro de la cancha y ayudar al equipo.



¿Desde que año estás en las filas de FAS?

Entré en FAS desde los 12 años. Ya tengo ocho años de pertenecer a la institución.



¿Cómo nació tu interés por pertenecer a este equipo?

Desde pequeño mi papá y mi familia me inculcaron eso. Siempre me llevaban a los estadios y gracias a Dios a los 12 años pude entrar a la institución. Ahora gracias a Dios formo parte de las reservas y del equipo mayor de FAS.

¿Qué significa para ti defender los colores del FAS?

Para mí es una gran alegría formar parte de FAS, me siento muy feliz por eso, significa demasiado para mí porque es una gran institución.



En la pretemporada, ¿esperabas tener tantas oportunidades en el campeonato?

Sí. En el torneo pasado el profesor Rodríguez me dio unos minutos por allí. Gracias a Dios creo que los pude saber aprovechar y este torneo venía con eso, a apostarle a tener más minutos y gracias a Dios se me está dando.



¿Qué pasó por tu cabeza cuando marcaste el gol ante Metapán, que significó rescatar un empate del Jorge Suárez Landaverde?

Me dio una alegría enorme, me sentí muy feliz…quizá ni yo mismo me lo creía…Me sentía muy contento por eso y estoy muy agradecido con Dios por ese gol.

Cuando debutaste en el torneo pasado, ¿imaginaste tener un arranque de torneo como el de ahora?

Sí, la verdad creo que yo me esforzaba mucho en los entrenos, trabajaba bien y creo que todo el que trabaja merece una recompensa de parte de Dios, y gracias a Él se me están dando las cosas y creo que debo seguir trabajando para que las cosas sigan igual.



¿Cuáles son tus objetivos a nivel personal para este campeonato?

Mis objetivos son tener muchos más minutos, ganarme una titularidad en el equipo para poder aportar más al club.



¿Cómo describirías tu estilo de juego para alguien que aún no te conoce?

Creo que soy un jugador que trata de ir hacia adelante, que le gusta meter pases de gol. Me gusta jugar de mediocampista de llegada, como un 10, allí es donde me siento cómodo.