Emerson Royal: "Lo más importante es saber de donde salí"

¿Cómo es la plantilla del Betis?

“Tenemos una plantilla muy feliz. Todos los jugadores son muy tranquilos, puedes disfrutar y hacer bromas con todos… ¡y Andrés [Guardado] es el más tonto! ¡Te pega unas ostias…! Pero bueno, hay que disfrutar, porque si no, las cosas no salen […] ¡Se ve que me sigue pegando todo el rato! Pero tengo una buena relación con Andrés [Guardado], y por eso actuamos así. Tengo mucha confianza con ese chaval. Bueno, un chaval entre comillas”.

¿Vacilas mucho al capitán por la edad que tiene?”

“Sí, sí, yo cuando estoy con él, le llamo ‘viejo’, y se ríe. Pero luego se lo digo en serio: ‘Oye Joaquín, que tú tienes edad para ser mi padre. ¡Que eres más viejo que mi padre un mes!’ Siempre hago bromas con él por eso”.

¿Qué es lo más importante para ti?

“Para mí lo importante es saber de dónde salí. Y yo salí de ahí. Y mi padre, y mi madre… En la favela te pueden pasar muchas cosas, es un poco peligroso, todos lo saben. En las imágenes se ve que es un poco complicado. Pero me gusta estar ahí. En las vacaciones siempre voy a Brasil, a estar en la favela, con los niños, con la gente que conozco.

¿Te gusta ir a las favelas?

¡Me encanta! Siempre que puedo ayudar a la gente de ahí, lo hago. Cuando era pequeño no tenía a nadie que hacía lo que yo hago hoy. Y sé lo que los niños necesitan […] Tengo un tatuaje de la favela, mi hermano y yo, porque es mi origen. Tengo aquí también un tatuaje que pone: ‘de la favela para el mundo’”.

“En portugués es: ‘da favela para o mundo’. Que significa que salí de la favela para el mundo. Y siempre estoy ahí cuando puedo”.