Emerson Mauricio y Harold Osorio dan el gane al Alianza sobre Once Deportivo

Alianza sacó una victoria del Arturo Simeón Magaña con un marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de dos jóvenes provenientes de sus reservas: Emerson Mauricio y Harold Osorio.

Para los locales anotó Walter Chigüila al comienzo del segundo tiempo. Al propio Chigüila le anularon un gol al minuto 24 por una presunta mano en la jugada de la anotación.

El Once Deportivo salió a dominar el encuentro desde el principio, los locales salieron lanzados al ataque, se adueñaron del esférico y con el liderazgo de Marcelo Diaz y Melvin Cartagena se animaron a llegar al área rival.

A pesar de lo anterior, el Alianza tuvo la primera oportunidad clara del encuentro. Una serie de rebotes sobre el minuto siete que tanto Emerson Mauricio como Oscar Cerén no aprovecharon para abrir el marcador.

El tanque fronterizo respondió inmediatamente, y al minuto nueve, "el Chicky" tuvo una ocasión clara en un contragolpe, pero el portero Mario González estuvo atento para atajar con una mano el disparo de Díaz.

Luego, en un tiro de esquina, Jabari Hylton no conectó bien con el esférico y desaprovechó la oportunidad de abrir el marcador.

Quien no desaprovechó el poner en ventaja a su equipo fue Emerson Mauricio, quien al minuto 16, con un disparo de larga distancia, tomó por sorpresa a los zagueros del equipo aurinegro.

Poco a poco, el cuadro albo empezó a ser más atrevido y comenzó a animarse a atacar a los Ahuachapán ecos.

La defensa del Once Deportivo no reaccionaba, y estuvo cerca de permitir el segundo gol en dos ocasiones, las dos veces por intentar dar pases con su portero Yonatan Guardado, aunque no fueron aprovechadas por los dirigidos por Milton Meléndez.

No obstante, sus volantes y atacantes sí respondieron y sobre el minuto 24 fabricaron una jugada en la que Walter Chigüila logró meter el balón dentro de la portería que defendía González, sin embargo la acción fue anulada por el segundo asistente, quien a pesar de la distancia aseguró que Chigüila tocó el esférico con la mano en la jugada. El otro asistente, quien estuvo cerca de la jugada, no había marcado nada.

Mientras los árbitros se ponían de acuerdo, los jugadores y cuerpo técnico del Once Deportivo llegaban a pedir explicaciones sobre la anulación del gol, y varios fueron amonestados.

Luego de la jugada polémica, ambos equipos estuvieron fabricando llegadas, creando juego, y cometiendo múltiples faltas. Al cierre de la primera mitad, ninguna de las dos escuadras llegó con claridad a pesar del constante asedio a ambas porterías.

Para la segunda mitad, el Once Deportivo salió con la misma intensidad demostrada al comienzo del encuentro y el equipo dirigido por Rubén Da Silva tuvo su recompensa.

Mediante un centro proveniente del sector de la derecha, Walter Chigüila consiguió su revancha y esta vez su intento de abrir el marcador fue validado y puso el gol del empate al minuto 47.

El tanque fronterizo salió a la guerra, con un ataque constante que no dejaba a los albos conducir el balón al área rival.

Al minuto 58, el propio Chigüila intentó marcar desde un tiro libre, y Mario González desvió el balón por encima de su meta con una sola mano.

El partido se calentó, con múltiples faltas cometidas por miembros del Alianza, quienes tardaron en reaccionar en ataque.

Los capitalinos empezaron a llegar por los costados, y una vez que se adueñaron del esférico, pusieron contra las cuerdas a los locales.

El cuadro aurinegro no se dejó y Marcelo Diaz, sobre el minuto 76, se metió al área rival, y con una apretada marca logró sacar un disparo que González consiguió tapar.

Cuatro minutos después, Juan Mare cabeceó un centro de Melvin Cartagena y mandó el balón apenas por encima del travesaño.

Pero Harold Osorio marcó un golazo desde fuera del área al minuto 83 para poner en ventaja al cuadro paquidermo. Fue un tiro inalcanzable para el portero Yonatan Guardado.

El Once Deportivo no se rindió y hasta el último minuto fue a buscar el segundo gol del encuentro, solo que no lo consiguió.