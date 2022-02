Emerson Mauricio, la llave del gol en Alianza

Emerson Mauricio, atacante de Alianza, se perfila como la principal variante del técnico Milton Meléndez para aparecer en el once titular ante Limeño debido a las ausencias de Rodolfo Zelaya y Franco Arizala.

En el último encuentro ante Platense, el delantero colombiano salió con una molestia física por lo que es duda para el juego del domingo en el oriente del país mientras que Rodolfo Zelaya fue expulsado en el juego ante los viroleños y tiene que cumplir dos juegos de sanción.

Hay que mencionar que, Emerson ya logró ver actividad en el presente torneo entrando de cambio en la parte complementaria de algunos juegos.

“Lastimosamente no se podrá contar con Fito ni con Franco pero yo estoy trabajando duro, esperando este tipo de oportunidades para aprovecharlas”, comentó el delantero de Alianza

Hay que recordar que el atacante nacional fue uno de los tres elementos promovidos desde la categoría de reserva para el torneo Clausura y actualmente lucha la delantera con Rodolfo Zelaya, Franco Arizala, Juan Sanches y Michell Mercado.

“Ya es un largo camino el que he recorrido, se me dio la oportunidad de entrar en el primer equipo, ahora me toca trabajar el doble o el triple si es posible, sé que la competencia es dura pero es sana. La oportunidad está y primero Dios pueda anotar para aportar al equipo”,

Uno de los datos a destacar es que el debut de Emerson Mauricio en el primer equipo de Alianza fue precisamente en un juego que se llevó a cabo en la zona oriental. El delantero fue partícipe del empate a tres que obtuvieron los albos el torneo pasado ante Jocoro en Tierra de Fuego. Nuevamente, Alianza viajará al oriente para enfrentar a Limeño, un equipo que el aliancista catalogó como “aguerrido”.

“Sabemos que el domingo es un partido duro, trataremos de hacer nuestro fútbol. Los equipos en oriente son muy aguerridos, a veces la cancha no ayuda pero Alianza ha logrado sacar resultados positivos”, agregó el jugador albo.