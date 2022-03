Emerson Mauricio: "Mi referente es Fito Zelaya"

El inicio de semana en el Güiri al Aire contó con la amena charla con el futbolista capitalino de Alianza, Emerson Saúl Mauricio, quien firmó el domingo anterior ante Atlético Marte por la jornada 10 su primer doblete en primera división en su séptimo partido con el equipo mayor.

Ante la pregunta de conocer quién es su referente en Alianza, tanto en su infancia como en la actualidad, Emerson Mauricio no vaciló en señalar al “22” de los albos, al usuluteco Rodolfo 'Fito' Zelaya, con quien ha alternado en la cancha en las últimas fechas del Clausura 2022.



"Yo he tenido a Fito Zelaya como referente. Es uno de los mejores delanteros que ha tenido el país si no por decir el mejor delantero", detalló.

A lo largo del programa, el atacante de 19 años comentó sobre sus primeras apariciones en el primer equipo y sus sentimientos a la hora de disputar sus primeros minutos en la liga mayor.



"Es un sueño el que estoy viviendo. He estado varios años en la institución y hoy se me está dando la oportunidad en el primer equipo y me esfuerzo el triple para aprovechar esta oportunidad", resumió el jugador que cumplirá apenas 20 años de edad en agosto próximo.



Sobre sus inicios con el equipo capitalino al que llegó con apenas 14 años procedente de las Escuelitas de Fútbol de San Marcos de la mano de su progenitor, Nelson Saúl Mauricio, ex jugador de Alianza y de Atlético Marte en la primera década del siglo XXI y donde alzó dos copas de liga (Apertura 1998 y Apertura 2001).



"Yo llegué a Alianza en la Sub-17 y rápidamente pasé a reserva con solo 16 años. Pasé siete torneos en reserva y hoy tengo la oportunidad de estar en el primer equipo con número mayor luego que debuté con número de reserva en el torneo anterior", explicó el goleador albo.



Pero Emerson Mauricio debió adaptarse a las condiciones y a los deseos de sus mentores sobre el campo de juego ya que sus inicios no fueron encarando la portería rival.



"Yo jugaba de contención en Alianza y hubo un partido dónde no teníamos delanteros y el técnico en aquel entonces, el profesor (Juan Carlos) Serrano, me puso de atacante y pude convertir tres goles y me dejó en esa posición de ahí en adelante", recordó el atacante aliancista que suma por hoy tres goles en liga.

EXPECTATIVAS

Los panelistas en el Güiri le pidieron al atacante albo que contara si su buen momento es resultado de esa responsabilidad que tiene actualmente en el plantel del campeón de liga al aprovechar la ausencia por lesión del colombiano Franco Arizala a quien sustituye.



"Yo tenía muchos nervios de estar en el primer equipo, con muchas ansias pero espero que las cosas sigan de buena manera", resaltó el jugador criollo.