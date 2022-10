Emerson Mauricio: “He trabajado duro para esta oportunidad”

El Alianza derrotó al Marte por 2-4 en el derbi capitalino y ya cuenta con su boleto a la siguiente ronda.

Una de las figuras del partido fue Emerson Mauricio. El joven delantero fue titular por delante de Rodolfo Zelaya y Nelson Bonilla y consiguió marca un doblete en el primer tiempo.

“Felicidad, la verdad es que me siento bastante feliz, sobre todo por apoyar al equipo con goles y gracias a Dios este día (el domingo) se me dio y espero seguir marcando en cada oportunidad que se me brinde”, indicó.

“Para mí, como delantero, siempre es felicidad y me siento orgulloso de poder marcar. Gracias a Dios son dos partidos seguidos que se me da la oportunidad y he podido responder. Por allí hay cosas que todavía debo mejorar, pero sé que con el trabajo lo voy a lograr. “(Debo) aprovechar los minutos que se brindan, yo siempre he trabajado en silencio y he trabajado duro para este tipo de oportunidades y gracias a Dios esta tarde pude volver a anotar", añadió.

El delantero aseguró que se siente afortunado por haber salido de titular hoy por delante de los delanteros más experimentados y agregó que ha aprendido mucho con Zelaya y Bonilla.

“Primero afortunado porque sé los jugadores que son. Yo estoy aprendiendo de ellos, me han aconsejado. He tratado siempre de trabajar fuerte, de hacer caso a los buenos consejos y ahora que se me da la oportunidad poder responder y tener una sana competencia para que el entrenador tenga difícil quién debe jugar”, expresó.

“Somos cuatro delanteros, cuatro muy buenos delanteros que tenemos una sana competencia como lo dije antes. Estoy aprendiendo de todos los mayores, yo apenas empiezo, sin embargo estoy allí peleando siempre por estar jugando y gracias a Dios allí estoy”, manifestó.

☝�� Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. ⭐️#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/zTjrYBAdPP — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) October 17, 2022

En ambos goles de Mauricio, las asistencias las brindó el lateral izquierdo Alexis Renderos, con quien compartió vestuario en las reservas de la institución capitalina.

“Con Alexis (Renderos) hemos jugado juntos desde la reserva, por allí hubo dos jugadas en las que me asistió y gracias a Dios pudo terminar en gol”.

Sobre la clasificación a la otra ronda, Mauricio dijo que todavía faltan dos fechas para que acabe la fase regular del Apertura 2022, pero que su equipo asumirá cada partido con el objetivo de quedarse con el triunfo.

“Hay que ver los números. Nosotros todavía tenemos dos fechas en las que vamos a salir a buscar los tres puntos y esperamos salir victoriosos”, declaró.