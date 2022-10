Emerson Mauricio: "Anoto las veces que he venido a Ahuachapán"

Emerson Mauricio volvió a la titularidad en el esquema de Adonai Martínez y marcó un buen gol de cabeza en el primer tiempo ante el Once Deportivo. Un tanto que significó darle confianza a un equipo que en esos momentos no estaba en su mejor versión.

De esta manera, el delantero nacional dio su valoración tras su actuación en Ahuachapán en el que fue un elemento importante para sumar tres puntos y que los paquidermos consumaran el boleto a los cuartos de final del Apertura 2022.

"Tenemos jugadores que saben tener la pelota, que saben manejar los tiempos y creo que quedó demostrado. El Alianza, juegue con 11, con diez o nueve, siempre va a rendir, logramos anotar el segundo gol que nos dio tranquilidad", aseguró.

Emerson reconoce que quiere dar su aporte en cuanto a goles. Ese tanto el miércoles se suman a otros que ha hecho en el Simeón Magaña y le dan confianza para darse cuenta que va por el camino correcto. De momento hay que ir con paciencia y aprovechar las ocasiones que tenga dentro del terreno de juego.

"He estado trabajando fuerte. He tenido como meta mantenerme porque las oportunidades van a llegar y gracias a Dios (ante el Once Deportivo) se me dio y lo más importante es que pude aportar. He logrado anotar las veces que he venido acá (Ahuachapán), la meta es seguir", dijo el delantero.

"El Alianza se ha caracterizado por pelear por los primeros puestos y ahora quedó demostrado. Estamos clasificados y tenemos que seguir siempre en esta lucha por avanzar", aseguró.