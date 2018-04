Embargan la taquilla del Firpo por deuda a ex gerente

El Firpo se quedará esta noche sin recaudación en taquilla, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR), auxiliada por la Policía Nacional Civil (PNC), embargó el dinero que los toros habían percibido esta noche en el estadio Sergio Torres Rivera.

Antes que finalizara el primer tiempo del partido entre Firpo y Sonsonate, la PGR y la PNC llegaron a la taquilla principal del estadio usuluteco para embargar el dinero recaudado en concepto de entradas al partido y que serviría para pagar la cantidad de 10 mil 558.06 dólares que el equipo pampero le debe a su ex gerente, Arquímides Mendoza.

Mendoza, ex trabajador del Firpo, demandó a la actual directiva firpense por un despido injustificado ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El proceso llegó hasta la PGR sin que pudiese haber una conciliación, así que un juez determinó que se embargara la taquilla del partido de esta noche para cancelar o amortiguar la deuda.

MOMENTOS DE TENSIÓN

La directiva del Firpo llegó a la taquilla del Sergio Torres cuando se enteró del embargo y su presidente, Modesto Torres, se mostró sorprendido por la decisión.

"No dejan ni entrar a ningún directivo. Nada más vinieron y entraron a la fuerza, que tienen una orden de embargo. Eso es todo. No dicen de quién es el embargo. La policía los está protegiendo. No deja entrar a ningún directivo. No sabemos lo que está pasando", declaró Torres, que en meses anteriores se mostró en desacuerdo a pagar la deuda a Mendoza asegurando que esa le correspondía a la anterior directiva dirigida por Raúl Galo.

Torres dice que no recibió notificación del embargo y que tampoco recibió ningún llamado para conciliar nuevamente con Mendoza.

Este es el documento que permite el embargo a la taquilla del Firpo esta noche: