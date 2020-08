Elvin Alvarado: "Tomamos con sorpresa la salida de Juan Cortés"

El extremo izquierdo del Once Deportivo, Elvin Alvarado, habló sobre sobre cómo tomó el equipo la salida Juan Cortés, quien ahora dirigirá al Alianza. Además, el jugador compartió sus expectativas para el torneo Apertura 2020, que pospuso su inicio para el 10 de octubre.

El jugador de origen capitalino reveló que el grupo de jugador del Tanque Fronterizo tomó como sorpresa la salida del profesor español Juan Cortés. Según relató Alvarado, el plantel ya sabía de los rumores, pero se extrañaron porque el jiennense estaba entusiasmado de comenzar pretemporada con el equipo fronterizo.

"Lo tomamos como sorpresa, se escuchaban rumores, pero el profesor Juan estaba entusiasmado con el regreso de las canchas con nosotros, ya había hecho un plan de regreso para la pretemporada y es por eso que lo tomamos como sorpresa. Le salió la oportunidad de dirigir a uno de los mejores del país y de Centroamérica y nada más desearle éxitos en sus nuevos proyectos", dijo Elvin Alvaro en plática con esta redacción.

Sobre la identidad del nuevo timonel fronterizo, el jugador admitió que dentro del plantel aún no se sabe quien tomará las riendas del club tras la salida de Cortés, sin embargo, espera que en los próximos días haya noticias sobre ese tema.

"Hasta el momento no se sabe nada. No sé quién va venir, por el momento la directiva no nos ha dado información de ello, no se ha acercado a nosotros, pero esperamos que estos próximos días se haga", explicó.

Elvin Alvarado, que inició su carrera profesional en el año 2017 con Audaz, calificó como preocupante la situación de que se posponga el inicio del torneo Apertura 2020. Admitió que lo más preocupante para los jugadores es que no haya competencias en este año.

"Es preocupante porque cada vez se va alargando y el año se va yendo, eso preocupa porque al final puede ser señal de que no haya torneo y nosotros como jugadores no queremos porque vivimos de esto y nos apasiona hacer esto, nos gusta regalarle una alegría a la afición, es algo preocupante porque todos queremos ver fútbol en nuestro país. Esperamos en Dios que sea en octubre y que no se vuelva a alargar más", opinó.

Además, Elvin Alvaro habló sobre lo bien que le cayó fichar para Once Deportivo luego de su paso con Águila, donde no pudo desarrollarse de la mejor manera debido a una lesión. Ahora ve que su rendimiento va mejorando y espera seguir así para lograr obtener un espacio en selección absoluta.

"Encontré la continuidad que yo quería en el Once Deportivo, todos sabemos que tuve lesión en Águila, me costó recuperarme, me perdí casi toda la primera vuelta del Apertura 2019 y a la hora de jugar me costó mucho encontrar el ritmo de mis compañeros. Pero vine a parar bien en el Once Deportivo porque el profesor me dio la confianza, gracias a Dios ya estoy recuperado, ya estoy al 100%, sin excusas", dijo el extremo izquierdo, quien ya tiene 78 partidos en primera división.

Sobre este nuevo torneo, el jugador asegura que el plantel del Once Deportivo está para pelear el campeonato. Dice que el equipo quiere demostrar que su papel en el torneo Clausura 2020, donde quedó líder tras la cancelación, no fue casualidad.

"Veo al Once Deportivo peleando por el campeonato, nadie te impide soñar, nos vemos peleando partido a partido, así como se hizo el torneo pasado que queremos demostrar que no fue casualidad que llegamos ahí y en este torneo queremos llegar más lejos", concluyó.