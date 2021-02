Elvin Alvarado: "El que quiera estar en esta selección debe trabajar muy duro"

Elvin Alvarado se ha convertido en uno de los referentes de la selección Preolímpica que dirige Hugo Pérez y se encuentra en la nómina preliminar para disputar el torneo de CONCACAF en Guadalajara, México.

En dicho campeonato se buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y el camino no es fácil pues se medirá en el grupo B a Honduras, Canadá y Haití. Alvarado reconoce que pasa por un buen momento el cual le abrió las puertas para fichar por el Alianza donde ya marcó gol en el Clausura 2021. Sin embargo, ahora está con la mente puesta en la azul.

"Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad en el equipo y quiero aprovecharla , también toca cambiar de chip cuando estamos con la selección. El profesor nos dice muchas cosas y nos ha venido bien. Como persona nos ayuda mucho y también exige", dijo Alvarado.

"En lo grupal creo que vamos agarrando la idea que él quiere y creo que cuando lleguemos a Guadalajara vamos a llegar con las ideas claras. Como equipo intentamos hacer lo que se nos pide para estar acá nuevamente", argumentó.

Alvarado destaca que hay buena competencia pues la mayoría de seleccionados se encuentran en equipos de primera división y son titulares en el Clausura, un hecho que ayuda a elevar el nivel de la Preolímpica.

"Hay un buen grupo, hay una gran competencia y sabemos que el que quiera estar en esta selección debe trabajar muy duro. Hay cosas que se pueden ir mejorando día con día y con el tiempo sé que lo haremos y vamos por buen camino", agregó.

Eso sí, este volante destaca que si bien ha fallado en la definición en algunas jugadas con los albos, su misión es de mejorar.

"Uno como jugador no quiere fallar y si bien se me dieron las oportunidad (para anotar) y no las supe aprovechar. Ahora estamos para eso, para trabajar, hacer las cosas diferente y a la hora de los partidos", expuso .