Elogios a Lionel Messi luego de su exhibición ante el Betis

SEVILLA. El defensor del Barcelona Gerard Piqué ha manifestado, tras los tres goles que su capitán, Leo Messi, ha marcado este domingo en el campo del Betis que el astro argentino "es muy especial, lo que hace es único".

Para Piqué, "ganar este partido era muy importante tras los resultados de ayer (sábado)", sobre todo por la derrota del segundo clasificado, el Atlético de Madrid, y por eso dijo estar "muy contento por ello".

El internacional español, que no quiso especular sobre el futuro del delantero francés Antoine Griezmann, declaró que "es bonito ilusionarse con el triplete pero queda mucha temporada", por lo que su pensamiento está "en cerrar la Liga y encarar los cuartos de Champions".

Mientras que el entrenador del Real Betis, Quique Setién, aseguró que para él "es un lujo haber coincidido" con el argentino Leo Messi "en estos doce o catorce años que lleva" a ese nivel.

"He visto a grandes jugadores hacer cosas, pero la continuidad de éste, con tantos años en activo, no. No sé si Pele en su época".