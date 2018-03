Élmer Iglesias: “Cuando juegue contra Alianza lo haré con la idea de ganar”

El usuluteco Élmer Iglesias no fue tomado en cuenta por el Alianza para el Apertura 2017 y en su lugar llegó el veterano Fidel Mondragón, que competirá con el uruguayo Víctor Rafael García y el nacional Óscar Arroyo por el puesto de titular.

Iglesias aseguró que se encontraba bien para continuar en el equipo capitalino, pero que hubo "algo extraño" que le impidió seguir, aunque no guarda rencor.

"Lastimosamente hay cosas extrañas que se dan, que me tocó a mí dar el paso al costado. Pero las veces que jugué en el Alianza me entregué al 100 por ciento, tapé lo que tenía que tapar y le saco provecho a esto", expresó el cancerbero que en la actualidad no tiene club.

Pese a que se esforzó por llegar en óptimas condiciones para el torneo Apertura 2017, tras una dura lesión en su rodilla izquierda, no fue renovado, pero tuvo palabras para la dirigencia y la afición.

"Yo no tengo nada en contra de Alianza, al contrario, le agradezco a Lisandro (Pohl, presidente deportivo) que es para mí uno de los mejores directivos del país. A la afición le agradezco por todo el apoyo brindado; me llevo los nombres de Barra Brava y Ultra Blanca bien grabados en mi corazón", reflexiona el guardavallas.

Sobre su regreso a las canchas, indica que lo espera con ansias, para mostrar sus quilates en el circuito de privilegio.

"Lo que pasó me da mucha más fuerza, me da muchas más ganas para volver, y cuando juegue contra Alianza o cualquier equipo, lo haré con la idea de ganar", aseveró.

Finalmente, sobre la recuperación de su lesión, que lo sacó de circulación en la fase final del Clausura 2017, afirmó que "estoy al 100 por ciento de mi rodilla y me siento dispuesto para luchar. En la vida de un futbolista lo único que te frena son las lesiones y las expulsiones, pero para eso existe la garra, las ganas".