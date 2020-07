Eliseo "el Toro" Salamanca, en la venta del ganado

Eliseo Salamanca, ex mediocampista de los equipos Águila, FAS y la UES en primera división y de otros equipos en segunda categoría, le confesó a Deportes LPG que sostiene un negocio familiar de compra y venta de ganado vacuno por distintas poblaciones y ciudades de la zona oriental y que ha sido el sostén de su familia en su ciudad natal.

"Sigo viviendo en San Rafael Oriente, con mi familia, mi esposa Morena Guadalupe Gómez y mis tres hijos, Alexandra Julissa de 17 años, Steven Jair de 10 años y Heylin Fabiola de cinco años, gracias a Dios resguardados por la pandemia, esperando que todo esto pase pronto. Acá en el pueblo hubo algunos casos pero gracias a Dios todos se han recuperado", admitió el ex jugador nacido hace 40 años en la población migueleña de San Rafael Oriente.

Sobre su negocio familiar, José Eliseo dijo que "mi negocio es de compra y venta de ganado lo hago dos veces a la semana, voy hasta Santa Rosa de Lima, Santa Elena u otra ciudad a comprar reses y luego vender el ganado que he obtenido, así es mi negocio, de tiangue en tiangue, la mejor plaza que tengo es en la ciudad de El Tránsito, cerca de acá", admitió el ex volante aguilucho.

Eliseo "el Toro" Salamanca explicó la razón por la cual se ha dedicado a una labor muy peculiar en nuestro país, especialmente cuando estuvo por más de una década en los ojos de los aficionados de segunda y primera división.

"Comencé en este negocio hace ya 13 años, todavía jugaba en primera división pero lo hacía de manera pausada por el tiempo de los entrenamientos, pero luego de mi retiro tengo el tiempo suficiente para ir a otras poblaciones a comprar o a vender ganado", afirmó el ex futbolista quien como otros ex compañeros suyos ha sentido el golpe económico por la pandemia del COVID-19 que ha afectado el desarrollo de su negocio.

"El negocio ha salido afectado porque me quedaron tres animalitos que no los he logrado venderlos por la cuarentena, he hecho una enorme inversión para ver si más adelante los podamos vender pero estamos pendientes de los precios de venta ya que estamos a la espera si los precios suben o bajan por el mismo problema", explicó Eliseo Salamanca quien hizo a la vez un estimado de los costos que debe asumir para el cuido por cada ejemplar que posee en su terreno.

"Aproximadamente el costo de mantenimiento de cada cabeza de ganado es de $150 al mes entre las cuatro reses que tengo a mi cuido, la compra de un saco de zacate silo, zacate seco y otros insumos son elevados, hay que mezclarlos (los zacates) para que dure más", acotó.

El ex volante de marca de Águila confesó que el negocio de compra y venta de ganado lo trae en su sangre y que esa actividad ha estado con él desde antes.

"Estaba en el Águila cuando comencé este negocio ya que desde pequeño me ha gustado andar con el ganado, compré muchos animalitos estando en el fútbol y esa afición por el mantenimiento del ganado lo he tenido desde mi niñez", admitió el ex futbolista quien realiza además otras actividades afines a su negocio.

"Destazo reses y cerdos en mi casa, hay una persona encargada de eso a fin de poder vender también carne, se hace cuando hay demanda de carne, actualmente el negocio está estable y hacemos esas actividades dependiendo de la demanda, lo estamos haciendo solamente dos veces por semana"

SU PASO POR PRIMERA

José Eliseo Salamanca dejó su huella en el fútbol oriental desde muy pequeño, desde que comenzó a pegarle a un balón de fútbol en su natal San Rafael Oriente y que fue su trampolín para llegar de una sola vez al equipo mayor de Águila comenzando el nuevo milenio donde debutó el 17 de mayo del 2001 ante el Atlético Balboa en el estadio Juan Francisco Barraza, partido para el olvido tanto para él como para el resto del plantel naranja y negro al perder de sorpresivamente por 0-4.

"Comenzamos en el fútbol desde pequeño, en el barrio del pueblo, luego a los 13 años jugábamos en la cancha descalzo hasta que logré comprar mis primeros tacos hicieron una reservas a los 14 años en el equipo de Gerardo Barrios en segunda división y llegué al equipo mayor del Gerardo Barrios a los 15 años, en 1995", acotó.

Luego de un lustro jugando en segunda división y con casi 20 años de edad, "el Torito" Salamanca llegó por fin al equipo mayor de Águila que dirigía en ese momento el uruguayo Saúl Lorenzo Rivera para sustituir a Carlos Alfonso "el Papo" Castro Borja en la media cancha del equipo naranja y negro.

"En el Gerardo Barrios estuve cinco años para llegar en el (Clausura) 2001 al Águila y sumar allí casi 10 años ya que salí del equipo en el Apertura 2010 para llegar al FAS en el Clausura 2011 donde jugué solamente un torneo y pasar después a la UES en el Apertura 2011 donde me lesioné mi rodilla derecha, me rompí los meniscos, apenas jugué cinco partidos cuando me lesioné en el Barraza ante el Águila", aseguró el ex volante de marca migueleño.

Acerca de su salida del nido aguilucho, Salamanca Bermúdez explicó que "mi salida del Águila fue por algo que aún no he tenido respuesta, salgo por la puerta de atrás luego de dedicarle mucho al equipo, fui campeón con ellos dos veces, en el Clausura 2001 y en el Clausura 2006, pero agradezco la oportunidad que me brindaron allí. Mi idea era haberme retirado en el Águila pero las circunstancias no se dieron como uno esperaba", aclaró el ex jugador que sumó 20 goles en primera división.

Tras su lesión en su rodilla derecha que lo sacó literalmente del torneo Apertura 2011, Eliseo Salamanca afirmó que dejó el país para irse a trabajar a los Estados Unidos pese a que aún tenía contrato vigente con los pumas escarlatas.

"Tenía contrato por un año con la UES y al final debí retirarme de la primera división luego de hacer la pretemporada del Clausura 2012 tuve un problema con la dirigencia y mejor me fui a los Estados Unidos a trabajar en Maryland por tres meses", explicó.

"Al regresar al país me tocaba jugar siempre con la UES pero me llamaron del Topiltzín de Jiquilisco y decidí quedarme mejor en segunda, cerca de mi casa, aunque al final la decisión fue mala porque en el Topiltzín no me pagaron el torneo y de paso descendimos de categoría", afirmó el jugador quien siguió jugando en la liga de plata.

"Luego jugué con el Guadalupano donde estuve por dos años, fuimos campeones y perdimos la final por el ascenso a primera división con el Real Destroyer del Puerto La Libertada en el Clausura 2015."

Sus últimos momentos en el fútbol nacional sucedieron al año siguiente cuando Eliseo Salamanca se enfundó la camiseta de un nuevo equipo de Usulután.

"Llegué a Los Toros FC en el Clausura 2016 tras jugar un torneo más con el Guadalupano, así fue mi retiro del fútbol", explicó el ex jugador quien tuvo también un paso efímero en la selección mayor donde apenas sumó tres partidos internacionales con la camiseta azul y blanco.

"Estuve en la selección mayor en el 2006, participé en la Copa de Naciones de ese año pero al final no fui incluido antes en la nómina para disputar las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 ni para Sudáfrica 2010", afirmó.