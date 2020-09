Eliodoro Portillo: "Tenemos capacidad para clasificar a otro Mundial"

Eliodoro Portillo, seleccionado playa, considera que la selección de fútbol playa cuenta con jugadores con mucha capacidad para luchar por conseguir el boleto al Mundial de Rusia 2021. En una entrevista con El Gráfico habló de la preparación física que durante la pandemia realizó en casa.

¿Aprovechaste la pandemia para realizar trabajos físicos en casa?

Siguiendo las indicaciones del cuerpo técnico, un poco en actividad. Con restricciones de algunos espacios, pero trabajé en casa. Hice trabajo de playa, buscando un horario no frecuentado por las personas (turistas).

¿Cómo consideras que evolucionará la selección de fútbol playa tras la pandemia?

Uno como jugador, es una nueva etapa, en el sentido que debemos de ser agradecidos con la oportunidad que tenemos día con día, y más, en esta situación que hemos estado. Tenemos que valorar el hecho de estar en un nuevo proceso, previo a cualquier evento o actividad de la selección.

Se suspendieron dos torneos (marzo y agosto) donde participaría la selección.

La selección tenía programado un torneo para semana santa, pero se canceló, no se podía realizar actividades. Lamentable.

¿En qué consideras debe enfocar el trabajo la selección cuando llegue el momento de reencontrarse?

En la parte física, todo deportista debe estar al 100% y para lograrlo, debe realizar todas las prácticas para estar bien físicamente. No es igual trabajar solo, en espacios que no cumplen los requisitos (en casa) pero de algo debe de servir lo poco que se hace, pero debemos de poner a tono la parte física.

El tiempo corre, ya se habla del próximo Premundial, pensando en el Mundial que se disputaría en el año 2021, en Rusia.

A lo mejor, no estamos contra el tiempo, paro reiniciar las actividades con normalidad, debemos de esperar un tiempo, todos sabemos cómo está la situación y debemos de tomar las medidas, no es mucho el tiempo que pueda quedar, todo depende cómo evoluciona esto (pandemia) y que las cosas se normalicen.

¿Cómo analizas la evolución de la selección y ese proceso de renovación que habla el entrenador Rudis González?

Es un buen grupo que integra la selección, son buenos jugadores, con ganas y calidad, solo es cuestión de mentalizarse que sí se puede y confiar en lo que cada uno tiene. La motivación y el juego colectivo, también son importantes. Esta selección está para competir a nivel de nuestra área, no hay por qué decir que no se pueden lograr el objetivo de clasificar a un próximo Mundial y hacer bien las cosas.

Como uno de los jugadores más experimentados del grupo, ¿qué consideras que faltó en los últimos Premundiales de El Salvador 2015, Bahamas 2017, México 2019, para asegurar el boleto a un Mundial?

Considero que fue por la mínima, pero hay cosas que uno no entiende en el momento, pero que esta selección, desde que inició, demostró que tiene garra, entrega y amor por la Azul y blanco. (Pero) siempre se ha discutido eso que la picardía (hace falta), esto influye un poco porque muchas veces se debe ser pícaro, creo que deportivamente… se debe mejorar día con día, pero, la selección en término deportivo anduvo bien (pasados tres Premundiales), pero no se entiende por qué no se clasifica; creo que en algunos tramos de los partido, faltó picardía de uno u otro jugador, eso cuenta mucho para sacar ventaja del rival, matarle el ritmo del partido, porque en la última (México 2019) faltó concentración y picardía en la última jugada, que fue la que nos costó irnos al alargue del juego (derrota ante Estados Unidos).