Elías Martínez: "Estamos con la ilusión de poder hacer historia"

El portero nacional, Elías Martínez, es uno de los jugadores que fueron beneficiados por la última decisión de CONCACAF con respecto a que las edades de los jugadores se mantengan de cara al torneo preolímpico que se realizará desde el próximo 15 de marzo del 2021 en Guadalajara, México.

Con la llegada de la pandemia a la mayoría de países de la región, CONCACAF decidió aplazar el torneo que estaba programado para abril de este año y una de las consecuencias que atraía esa situación es que varios jugadores, no solo de El Salvador, se verían afectados por la edad, ya que en el 2021, estos ya no tendrían la edad adecuada para ser participe del certamen preolímpico.

"Creo que esta noticia ha influido de manera positiva en varios jugadores de los que ya éramos parte de este proceso, y eso hace un bien a nuestra selección, habían varios que habíamos quedado fuera, ahora podemos seguir con ese proceso sabiendo que entre más tiempo juntos se logra conocer mejor, nos adaptamos mejor también en la idea de juego, hay mucha más comunión grupal y eso es importante", dijo Elías Martínez.

El futbolista originario de Zacatecoluca fue de los últimos en incorporarse en este proyecto dirigido por el técnico Rodolfo Góchez. Además asegura que existe una comunicación continua entre jugadores y cuerpo técnico, que a pesar de la pandemia, está trabajando de manera online y eso hace que en el grupo se genere un gran ambiente.

"Los objetivos están claros, están puestos sobre la mesa y tanto el cuerpo técnico, como los jugadores de este grupo están con esa ilusión de poder hacer historia de llegar a los Juegos Olímpicos, el grupo está comprometido y estamos trabajando a nuestro alcance a pesar de la situación", detalló.

LA PANDEMIA

El portero nacional de 23 años, que ganó el Guante de Plata de El Gráfico en el Clausura 2019, habló sobre el impacto que ha generado la pandemia al gremio de jugadores, la cual no solo se enfoca en lo económico, sino también en aspectos psicológicos y físicos.

"Este parón ha afectado a todos los atletas del país, en especial al fútbol, afectó con el hecho de que no se recibe ingresos durante cinco meses, que es para muchos jugadores la única fuente de ingresos; Además, esto ha dado directamente en la moral de muchos, unos más que otros, creo que nunca habíamos estado así, en especial los futbolistas", apuntó Martínez, actualmente estudiante de quinto año de la carrera de Educación Física.

"En la parte física ha sido positiva a los que no estaban bien de ello, han tenido suficiente tiempo para mejorar, para alcanzar un estado óptimo, de mi parte he tenido un plan de entrenamiento desde el comienzo. Por mi parte no he tenido ningún problema, la parte física es mi área, lo que he estudiado creo que en ese sentido no hay ningún problema para mí, al contrario me ha ayudado mucho", agregó.

EMOCIONADO POR INICIAR A JUGAR

Elías Martínez seguirá ligado al Platense, equipo que desde hace varios años está tratando, con proyectos ambiciosos, de ascender a la primera división. El jugador indicó que a pesar de la situación, tanto jugadores, como la dirigencia mantienen el objetivo de subir este año a la liga privilegiada.

"Este club tiene cuatro años de tener proyectos ambiciosos y creo que es la meta es clara y no piensa en detenerse, se pueden tener altibajos pero a pesar de todo, creo que la junta directiva siempre piensa en grande, de lograr ese objetivo que siempre se nos ha ganado por diferentes razones, pero siempre a disposición de querer hacer las cosas bien, lo más profesional que se puede y en ese sentido, el equipo está preparándose muy bien para este torneo que se avecina", aseguró Martínez.

RESPONSABILIDAD

El guardamenta se refirió a la importancia que tendrá seguir las indicaciones sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. También enfatizó la seriedad del caso y por eso, hace el llamado a que se tomen muy en serio los protocolos que impondrá en Ministerio de Salud en las diferentes ligas profesionales de fútbol.

"Tengo muchísimas ganas de volver, creo que los protocolos se tienen que tomar muy en serio porque todos tenemos a personas vulnerables que podemos afectar en nuestros hogares y por irresponsables podemos causar daños irreparables no solo para el club, sino también a las familias que están detrás de nosotros", concluyó.