Elías Polío, promotor: "La afición ha vuelto a creer en la selección"

Elías Polío, promotor de partidos y empresario migueleño, dio detalles en el Güiri Güiri al Aire sobre el juego amistoso internacional que tendrá la azul y blanco ante Bolivia el 5 de noviembre.

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó que el partido ante la selección centroamericana será en el Audi Field de Washington.

"Desde la llegada del profesor Hugo Pérez le ha dado otra imagen la selección, lo que fue la Copa Oro aquí en Estados Unidos también dejó una buena sensación y la afición ha vuelto a creer en la selección, pese a que no estamos pasando el mejor momento futbolístico, pero la gente al ver jugar dos partidos bien a la selección se ha entusiasmado y se ha animado a salir a un estadio ", dijo Polío.

"Lo hemos vivido en carne propia de tanto tiempo de estar encerrado tantos meses y al darse cuenta que viene la selección despertamos y la queremos volver a apoyar y disfrutar del fútbol, eso es lo que ha motivado, no es que la selección ande con un gran nivel, esa es la verdad", recalcó empresario migueleño

Las restricciones por la pandemia han incrementado los costos explicó.

"Han subido exagerado los costos de un evento, los hoteles en Washington antes era económicos y han llegado a subir casi un cien por ciento de lo que pagamos anteriormente, el uso de las facilidades del estadio. Hoy andamos por los $200,000 la renta por un estadio, no máximo de 20,000 personas", explicó el promotor.

Elías Polío también explicó sobre cómo reacciona la afición en territorio norteamericano al conocer que El Salvador no presenta la nómina estelar para amistosos.

"La afición quisiera ver a Roldán, a Zavaleta pero nosotros les hablamos con la verdad al público, le hacemos saber que no es fecha FIFA y esos jugadores no van a estar y esperamos que vengan con jugadores del ámbito local y que sean convocados en partidos de eliminatoria. La selección tiene que reivindicarse con su afición porque el último partido contra Guatemala con muchos juveniles del área local de Washington, no los conocía nadie, eso causó inconformidad en la afición", dijo.

Expresó algunos puntos del contrato. "Se solicitó que los jugadores que están activos en el fútbol salvadoreño y hayan sido convocados para eliminatoria puedan asistir a este partido porque queremos levantar la imagen, no pensando solo en el partido del 5 de noviembre sino pensando en los futuros eventos para que la gente crea en la selección. En 2019, la selección había dejado una pobre imagen en Estados Unidos y los contratistas ya no teníamos la confianza de decir vamos a llevar a la selección, era muy pobre el nivel que tenía".