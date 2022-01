Estados Unidos-El Salvador: El uno por uno de la selección

Los jugadores de la selección de El Salvador tuvieron momentos desatacados en su juego ante Estados Unidos y este fue el desempeño individual de cada uno:

MARIO GONZÁLEZ

PORTERO

El mejor hombre nacional en la cancha, sus quites valieron para salir con una derrota honrosa en el frío.



BRYAN TAMACAS

DEFENSA

Brindó salida en la ofensiva del primer tiempo pero no logró cerrar el remate de Robinson en el gol local.



EDUARDO VIGIL

DEFENSA

Cumplió en su labor en la zaga central al apoyarse bien con sus laterales. Bien en los balones aéreos.



ROBERTO DOMÍNGUEZ

DEFENSA

Decayó en el segundo tiempo en su labor de marca sobre Musah y Weah. No rechazó en el gol norteño .



ÁLEXANDER LARÍN

DEFENSA

El zaga del Comunicaciones chapín tuvo un duelo intenso con Weah y Ferreira, por lo que no aportó en ataque.



ÁLEX ROLDÁN

VOLANTE

El capitán tuvo un discreto trabajo por la banda derecha ya que se preocupó más en apoyar la volantía.



BRAYAN LANDAVERDE

VOLANTE

El volante de FAS entregó todo lo que tenía en la primera mitad pero en la parte final del juego no coordinó.



DÁRWIN CERÉN

VOLANTE

Cumplió hasta donde las piernas le dieron fuerza para marcar e intentar salir de su zona con balón al frente.



JAIRO HENRIQUEZ.

VOLANTE

Su fútbol se diluyó en el segundo tiempo luego que el técnico estadounidense le cerró su paso por la banda.



ENRICO DUEÑAS

VOLANTE

Fue el último en incorporarse a la concentración y eso le pasó factura a la hora de hilvanar el ataque nacional.



CHRISTIAN GIL

ATACANTE

Su debut en eliminatorias pasó desapercibido ya que nunca fue alimentado, intentó apoyar a su medio .



NELSON BONILLA

Atacante

Sus 33 minutos dentro de la cancha tras ingresar por Gil se evalúa bien por su aporte pegado a la banda.



ERIC CALVILLO

Volante

Refrescó el medio campo al juntarse con Henríquez e intentar alimentar a Bonilla cuando se tuvo el balón.



NARCISO ORELLANA

Volante

Jugó solo 19 minutos al ingresar por Landaverde. Su labor en la contención fue ayudado por Darwin Cerén.