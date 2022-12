El uno x uno de Argentina en la semifinal del Mundial

Emiliano Martínez

Portero

8.0

El guardameta no fue muy exigido, y en las pocas llegadas de gol de Croacia respondió correctamente.



Nahuel Molina

Defensa

7.5

Trabajó bien en el fondo de la cancha, ayudó a su equipo a mantener la meta sin goles. Salió en el segundo tiempo.



Nicolás Otamendi

Defensa

9.0

Fue el líder en defensa para la selección de Argentina. Clave en el primer tiempo durante los mejores minutos del rival.



Cristian Romero

Defensa

8.0

Sólido en defensa, importante su papel e el primer tiempo. En la segunda mitad no fue muy exigido por los croatas.



Nicolás Tagliafico

Defensa

7.5

Salió en el once titular para reemplazar a Acuña e hizo una buena labor en defensa. Aguantó las llegadas croatas.



Rodrigo De Paul

Volante

8.0

El volante hizo un partido eficiente, fue reemplazado en el complemento por Palacios pensando en la final..



Leandro Paredes

Volante

8.0

Cumplió en su rol en el campo, sin llegar a ser sobresaliente. Fue sustituido por Lisandro Martínez en la segunda parte.



Enzo Fernández

Volante

8.5

Tuvo algunas oportunidades en ataque junto con Messi en el segundo tiempo. Tuvo un gran partido.



Alexis Mac Allister

Volante

8.0

Contribuyó en la salida del equipo argentino, participó en varias jugadas y salió a presionar cuando debió.



Lionel Messi

Delantero

9.5

Fue el autor del primer gol desde el punto penal.Muy activo en el ataque argentino, dio una brillante asistencia en el tercer gol.



Julián Álvarez

Delantero

9.5

Provocó el penal, marcó el segundo tanto en un contragolpe y puso el tercero tras una jugada de Messi. Figura del partido.



Lisandro Martínez

Defensa

7.5

El defensa entró en la segunda mitad por Paredes con el fin de cerrar líneas para mantener la ventaja.



Exequiel Palacios

Volante

7.5

Entró en el segundo tiempo con poco espacio para demostrar su juego, pero sí logró mantener el resultado.



Paulo Dybala

Delantero

7.5

Tuvo pocos minutos en el segundo tiempo, sin embargo en ciertas jugadas dio algunas pinceladas de su nivel.