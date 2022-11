¿El último partido del "Cholo" con el Atlético en Champions?

En los mejores momentos, cuando el reconocimiento que recibe es mayoritario, casi unánime, Diego Simeone no se confía de los elogios. Futbolero como lo es desde la cuna, siempre sospecha; no se la cree, está atento a los palos que le puedan caer en cuanto llegue la adversidad. Es su mecanismo de autodefensa, el de un director técnico catalogado de conservador y contragolpeador en sus planteos. Fuera de la cancha no es muy distinto.

Lo que hace en los tiempos de bonanza es cargarse de fuerza y convencimiento para afrontar y resistir para cuando lleguen las crisis, como la que atraviesa actualmente su Atlético de Madrid. En casi 11 años de gestión, y con nueve participaciones en la Champions League -se debe anotar el mérito de conseguir la clasificación, no es un regalo ni una invitación-, por primera vez corre el riesgo de quedar último en la etapa de grupos y despedirse de toda copa europea. Ya está afuera de los octavos de final de la Champions y no tendrá sencillo asegurarse el tercer puesto, desde el que se rebota al segundo escalón continental: la Europa League.

El partido de este martes ante Porto, por la última fecha del Grupo B, es más importante para el Atlético que para Simeone, si del futuro del Cholo se trata. Porque si bien entre las autoridades del club se deslizan por primera vez algunas críticas en voz baja (”partido de fin de ciclo”, se dijo tras uno de los pasos en falso), nadie se animará a interrumpir anticipadamente un contrato que fue firmado hasta junio de 2024, y que lo convierte en uno de los técnicos mejor pago del mundo.

Tampoco Simeone pone este encuentro como un límite para su continuidad. “Mi ilusión es seguir en el club y volver el año que viene a la Champions League, que es el objetivo de cada temporada. Para eso hay que trabajar mucho y no salirse del partido a partido”, dijo este lunes en la conferencia de prensa, consultado sobre si podía ser su último encuentro. En otras palabras, refrendó lo que había dicho la semana pasada, tras el condenatorio empate 2-2 de local frente a Bayer Leverkusen: “Soy cabeza dura”.

Aunque parezca inmune al desaliento, Simeone se hizo cargo del efecto derrame: “Me jode más por toda la gente que trabaja alrededor de toda esta búsqueda desde hace años. Ni que hablar de los chicos (por los jugadores). No estamos en la Champions. Desde el lado competitivo, nada que reclamar. Desde chico me prepararon para competir, desde chico sé que podés perder”.

La desilusión es grande e inevitable porque el sorteo había sido más que amable con el Atlético, ubicado junto con Porto, Bayer Leverkusen y Brujas. Nada del grupo de la muerte, como el que le tocó a Barcelona. Y eso que el debut había sido auspicioso, con un triunfo de local ante Porto. Luego, el derrumbe: dos empates y dos derrotas. El propio Simeone reconoció que era una zona para “clasificarse en la penúltima fecha”. Pero en esa jornada, tras fallar increíblemente un penal y dos rechazos en tiempo de descuento en el 2-2 con Leverkusen, el Atlético se despidió de la Champions. Ante Porto necesitará un triunfo para asegurarse el tercer puesto y no depender de lo que haga Leverkusen, que recibe al puntero Brujas. Y luego está el apartado económico. Sin Champions, Atlético de Madrid dejará de ingresar alrededor de 25 millones de euros, una suma necesaria para solventar los altos contratos del plantel.

En 2018, Simeone supo transformar la desazón del pasaje de la Champions -no pudo vencer en dos partidos a Qarabag- a la Europa League en la conquista de uno de los nueve títulos de su campaña, tras golear en la final a Olympique de Marsella. El entrenador no desprecia al segundo escenario europeo: “De chico me enseñaron a competir, siempre. La Europa League puede ser una oportunidad. Para eso debemos prepararnos, estar fuertes, visualizar el objetivo y quererlo”.

Los cuestionamientos también se advierten en el Wanda Metropolitano, el templo que siempre lo veneró. “Los hinchas necesitan los resultados. No importa cómo. A partir de que no se gana, se abre un abanico para que ustedes (por los periodistas) lo analicen con gran intensidad”, fue su descargo.

En los últimos cotejos se escucharon silbidos y reproches por el flojo rendimiento del equipo, que no muestra su habitual solidez defensiva y en ataque expone al Cholo en su decisión de marginar a Joao Félix, la contratación más alta en la historia del club, por 126 millones de euros. El portugués transita la cuarta temporada bajo las órdenes del Cholo, en una relación de frecuente desconfianza. Mientras el media-punta siente que nunca termina de ser respaldado como merece, Simeone se remite al campo, donde cada jugador se saca o se pone por su rendimiento.

A Joao Félix le cayó una dura penitencia tras la derrota en el derbi ante Real Madrid. De titular pasó a ser el último delantero, suplente sin minutos en un equipo que dejaba de ganar en la Champions. Le dieron media hora el último sábado, cuando hizo dos goles en los cinco minutos finales y tuvo la ocasión para el tercero en un partido que Cádiz terminó ganando 3-2 en la última acción.

En la Liga de España, la irregularidad del Atlético en 12 fechas ya lo dejó a nueve puntos del líder Real Madrid y a ocho de Barcelona, el escolta. Se ubica tercero, en un segmento apretado de la tabla, con cinco equipos separados por tres puntos.

Como luchador que se reconoce, Simeone apeló a una metáfora boxística como receta para este momento: “Confío en mis jugadores, se los digo continuamente. Cuando uno se afirma en el ring, por ahí toca una para nosotros”. Algo grogui, al Atlético le queda un último round en el estadio Do Dragao.