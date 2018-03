El último miembro de la ya extinta MSN se despide de Neymar

Amigo desearte todo lo mejor en lo que viene!!! También agradecerte todo el cariño que me diste, por lo que aprendí contigo y por los momentos únicos que pasamos!!!! Seguí así y no cambies nunca te quiero hermanito ???????????? My friend i wish you the best in everything that comes!!! Also thank you for your support, for everything that i learned with you and for the unique moments that we spent together!!!! Keep like this and never change love you little bro ???????????? ?? by @miguelruizfcb Una publicación compartida de Luis Suarez (@luissuarez9) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 2:36 PDT

BARCELONA. El delantero uruguayo Luis Suárez se ha despedido hoy, a través de las redes sociales, del brasileño Neymar da Silva, con el que ha compartido vestuario las últimas tres temporadas en el Barcelona y al que le ha pedido que no cambie "nunca" su forma de ser."¡Amigo, desearte todo lo mejor en lo que viene! También agradecerte todo el cariño que me diste, por lo que aprendí contigo y por los momentos únicos que pasamos. Sigue así y no cambies nunca. Te quiero hermanito", ha escrito Suárez en su cuenta de Instagram.



Si ayer fue Leo Messi quien se despidió de Neymar en las redes sociales, deseándole lo mejor, hoy lo ha hecho Suárez, el otro miembro de la MSN, que en las últimas tres temporadas ha marcado 363 goles para el Bara y que desaparece con la marcha del brasileño al PSG.