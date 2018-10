El último dardo a Pogba: “Él no puede ni atar las botas de las leyendas del United”

LONDRES. El máximo goleador histórico de la Premier League, Alan Shearer, atacó a Paul Pogba y aseguró que no puede ni "atar las botas" de aquellos futbolistas que quedarán grabados en la historia del Manchester United.



"Pese a ser un campeón del mundo, él no puede ni atar las botas de aquellos cuyos nombres quedarán grabados en la historia de Old Trafford. Estuvo bastante pobre ante el West Ham y lo hizo tan mal que Mourinho tuvo que quitarle", escribió Shearer en su columna en el medio británico The Sun.

"Si lo que están intentando es echar al entrenador entonces está haciéndolo mejor que lo que juega al fútbol. Sus compañeros tampoco lo están haciendo mucho mejor. ¿Y dónde está Alexis Sánchez?", se preguntó el inglés.

El que fuera leyenda del Blackburn Rovers y el Newcastle United también comentó la situación de José Mourinho y lamentó que el United "no haya funcionado para él", pese a que su primera temporada fue muy exitosa ganando dos títulos.

"Es vergonzoso ver a un club de esta entidad ver constantes titulares como los que se están viendo, así como las filtraciones. Quizás hemos llegado al final de su etapa (refiriéndose a Mourinho)", señaló.

"Nunca he defendido que se eche a un entrenador. En mi corto tiempo en el Newcastle (como entrenador duró dos meses), me di cuenta de lo difícil que es mi trabajo, particularmente con estos malhumorados jugadores que no están a la altura de jugar para un gran club. No puedo ver a Mourinho darle la vuelta a esto", puntualizó Shearer.