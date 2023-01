¿El último baile de Fito Zelaya en Alianza?

Rodolfo Zelaya afronta el nuevo campeonato con el único objetivo de levantar la copa 18 para Alianza y sumar un nuevo título a su palmarés individual. Una vez más, el delantero es la figura del equipo y los ojos estarán puestos en él para luchar por una nueva copa en lo que podría ser su último torneo vestido de blanco.

"Es un compromiso conmigo mismo primero. La eliminación (Apertura 2022) nos pasó factura y eso me motivó para estar mejor este torneo y poderle ayudar más al equipo", mencionó Zelaya en la pretemporada".

Rodolfo Zelaya en la pretemporada de Alianza previo al Clausura 2023

El goleador histórico de los albos ha sido una de las novedades en la pretemporada del equipo de cara al Clausura 2023 poniéndose en forma y bajando de peso de la mano del nuevo preparador físico Oscar Vallejo. La condición física de Fito ha sido punto de discusión por la prensa y los aficionados desde su retorno al equipo en 2020. Tal parece ser que la llegada de Eduardo Lara junto con su cuerpo técnico ha empujado al capitán a esforzarse el doble para ponerse en forma y mostrar su mejor versión en el torneo que se asoma.

“‘Fito’ ya está trabajando con nosotros, ha bajado casi 12 o 13 libras. Ellos ya saben la forma en que los quiero para tenerlos en muy buena condición. Él está en 83.5 (kg) y ya sabe el peso que le estoy pidiendo, de llegar a estar en ese peso siempre va a ser bienvenido”, comentó Lara.

¿El último torneo de Fito?

Zelaya finaliza contrato con Alianza en junio cuando culmine el torneo Clausura 2023 y por el momento no hay noticias de una renovación con el equipo.

Hay que recordar que en mayo de 2021, el propietario del equipo, Adolfo Salume, anunció la renovación de Fito por dos años más (cuatro torneos) luego de anotar un doblete en los cuartos de final ante su víctima preferida en la primera división, Águila. "Para mí es un orgullo estar firmando la renovación del contrato que hemos llegado a un acuerdo con Fito por dos años más...Estoy muy optimista de que él va a seguir aportando como él aporta, no solo con sus goles, con su liderazgo y con su compañerismo y no hay que decirlo que todo el cariño que todos le tenemos en Alianza", mencionó hace dos años el dueño del equipo.

Rodolfo Zelaya y el propietario de Alianza Adolfo Salume firman la renovación del delantero por cuatro torneos en Mayo 2021.

Muchos aficionados quedaron sorprendidos por dicha renovación ya que el atacante nacional no se encontraba en su mejor estado de forma a pesar de haber finalizado como Hombre Gol de dicho certamen.

¿Qué sucedió después de la renovación?

Para el siguiente torneo, el Apertura 2021, Zelaya mejoró un poco su condición y fue el segundo goleador del equipo con once tantos por detrás de su compañero Duvier Riascos quien se terminó llevando el trofeo de campeón goleador. Ambos fueron claves para que Alianza levantara el título 16 ante Platense.

Parecía que Zelaya estaba recobrando su mejor forma, sin embargo, las cosas cambiarían en el 2022. Ya sin Riascos como compañero, se vino el torneo Clausura y apenas pudo convertir dos goles en fase regular teniendo pocos minutos y con una condición física no adecuada. A pesar de no tener un buen torneo, contribuyó en la liguilla para que el equipo ganara el bicampeonato ante Águila y sumara la corona 17.

Rodolfo Zelaya festeja el campeonato Clausura 2022 con Alianza

Ya en el Apertura y con el parón que vivió el fútbol salvadoreño, Zelaya tuvo que jugar más de la cuenta tras las lesiones de Camilo Delgado y Nelson Bonilla. El delantero no sumó tantos goles y el equipo dejó una pobre imagen en Liga CONCACAF sumado a la eliminación en cuartos de final ante Platense.

Relación Zelaya-Lara

No es un secreto que uno de los técnicos preferidos en los últimos años para Fito Zelaya es el colombiano Eduardo Lara tras su paso por la selección hace algunos años (2016-2018).

Hay que recordar que el estratega sudamericano llegó a tomar las riendas de la azul y una de sus primeras decisiones fue incorporar al delantero de Alianza al combinado nacional. Zelaya había cumplido su castigo por amaños pero no recibió convocatoria en la era del “Primitivo” Maradiaga, algo que cambió tras su destitución.

Con la llegada de Lara, Fito regresó a la selección con críticas de algunos aficionados, sin embargo, el delantero se ganó el puesto de titular y empezó a cuajar en la idea del entrenador. La selección en aquel entonces dejó un buen sabor de boca y muchos jugadores del plantel, sobre todo Rodolfo Zelaya, estaban contentos con el trabajo de Lara.

Rodolfo Zelaya y Eduardo Lara en el entrenamiento de la selección nacional previo a viajar a Copa Oro.

Todo cambió a principios de 2018 cuando la FESFUT que presidía Hugo Carrillo anunció que el colombiano ya no seguiría al frente de la selección por motivos económicos. El golpe se sintió no solo en los jugadores pero también en muchos aficionados que habían recobrado un poco de ilusión con el “equipo de todos”. En ese momento se estaba jugando el Clausura 2018 y Zelaya decidió invitar a Eduardo Lara al juego Alianza-Sonsonate por la fecha 3 del certamen regalándole su camiseta y despidiendo al profesor tras su salida de la selección.

Rodolfo Zelaya le obsequia su camiseta a Eduardo Lara tras su separación de la selección nacional en 2018

Cuatro años después y con el varapalo que sufrió Alianza en el Apertura 2022 cortando una racha de once finales seguidas, la directiva decidió llamar a Lara para levantar al equipo. Dicho movimiento no sólo agradó a los hinchas aliancistas pero también al goleador paquidermo según informan desde la interna de la institución.

¿Fito se retirará en Alianza?

Por el momento no hay noticias de una renovación para el jugador de 34 años aunque él ya reiteró en algunas oportunidades que su sueño es retirarse en Alianza. "El sueño mío es poder retirarme aquí y seguir jugando hasta que las piernas me den...Ahora a disfrutar este momento y tratar de seguir ayudando al equipo y a mis compañeros. Yo siempre he decidido estar en Alianza independientemente me toque bajar el salario o algo más, siempre prefiero quedarme en Alianza, aquí me he hecho futbolísticamente y Alianza me ha dado mucho como yo le he dado mucho al equipo y el sueño mío es retirarme aquí", dijo Zelaya en su última renovación.

Palmarés

Por el momento, Fito Zelaya es uno de los jugadores con la mayor cantidad de títulos en la historia de Alianza. El atacante suma siete títulos: Clausuras 2011, Apertura 2015, Apertura 2017, Clausura 2018, Apertura 2020, Apertura 2021 y Clausura 2022.

Junto con él están igualados en títulos Juan Carlos Portillo, Mario Jacobo e Isaac Portillo, todos con siete campeonatos y los más ganadores en la historia del equipo blanco.