El último 6-0 de Águila fue en la 1994-95

El Águila le propinó una dura goleada al Firpo este miércoles con un categórico 6-0 sonrojante. Con goles de Edgar Medrano (2), Dustin Corea (2), Yahir Barraza y Kevin Santamaría los emplumados se hicieron los bigotes ante un cuadro pampero que no puso ni las manos y quedó en el sótano del grupo A.

Para conocer la última ocasión que los negronaranjas ganaron por 6-0 hay que remontarse hasta la temporada 1994-95 cuando se impusieron por 6-0 al Cojutepeque. Alberto Castillo (2), Zapata (2), Hugo Coria y Jorge Martínez fueron los anotadores de esa tarde majestuosa en el estadio Barraza de San Miguel en la jornada dos. Fueron expulsados en ese juego el hondureño Jorge Alberto Meléndez y el vicentino Iván "el Diablo" Ruiz.

No iba a ser la única ocasión que los emplumados anotaran seis goles en un partido, pues también al Cojutepeque le harían un 7-0 en la segunda vuelta. En dicho campeonato, el Águila finalizó en la tercera posición de la tabla general al acumular 42 puntos, superados por el FAS (54) y Firpo (56).

En las semifinales, los migueleños fueron eliminados por los pamperos por 3-1, mientras que el campeón del certamen fue el FAS al imponerse por 4-3 en el global ante el Firpo. En tanto, el Cojutepeque descendió en ese torneo con 111 goles en contra en 36 juegos, incluyendo el 11-0 que le puso el Firpo, que es el récord nacional.

Las anteriores goleadas a favor de los emplumados en los torneos cortos habían sido el 5-1 ante el Dragón en la jornada 8 del Clausura 2015 y un 5-0 al Vista Hermosa y al Atlético Marte, ambos en el Clausura 2012.

En cuanto a sus duelos ante el Firpo, el de este miércoles fue la primera ocasión en que vencieron 6-0 a los usulutecos superando el 5-1 del torneo Clausura 2002. La última ocasión que le había anotado seis goles a los pamperos fue en la temporada 1967-68 (6-0). Los usulutecos también cayeron por 6-0 ante el FAS en la temporada 1997-98.

En cuanto a las goleadas, recientemente, el Isidro Metapán le anotó 6-0 al Once Deportivo en la segunda jornada del Apertura 2020 y el Alianza le endosó un 6-2 al Audaz en la jornada 15 del Clausura 2019. También el Alianza, en el Apertura 2018, le metió 7-0 al Chalatenango en cuartos de final mientras que el Juventud Independiente le propinó un 6-0 al Alianza en la jornada 14 del Apertura 2013.

"Uno no espera todos estos goles pero al final aquí es de ganar, aquí es de que si perdona, uno no va a perdonar, y aquí no estamos para perdonar a nadie. Nos estamos jugando muchas cosas encima y el equipo demostró mucho carácter hoy (miércoles) con los seis goles, se demuestra mucha confianza para el resto del grupo", dijo Dustin Corea, delantero emplumado, tras la paliza ante el Firpo.