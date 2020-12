“El tiempo sigue pasando y los problemas siguen siendo los mismos con diferentes actores”

El Güiri Güiri se vistió de manteles largos para presentar una edición especial del programa radial, en el que se realizó un recuento y análisis de lo ocurrido en el deporte salvadoreño este 2020 . El director de deportes de YKL Carlos Aranzamendi, el editor en jefe de CANCHA de El Diario de Hoy Gustavo Flores y el periodista televisivo de Pizarrón Deportivo del canal 12 fueron los invitados de la mesa redonda.

Los representantes del periodismo deportivo las falencias y desaciertos que dejó el fútbol salvadoreño en este 2020, un año atípico en el que la pandemia del covid-19 representó un reto para los deportistas y puso en evidencia la desorganización de la FESFUT y el balompié salvadoreño. Para Carlos Aranzamendi los problemas del balompié nacional se repiten año con año.

“El tiempo sigue pasando y los problemas siguen siendo los mismos (fútbol salvadoreño) con diferentes actores”, expresó Carlos Aranzamendi, quien agregó que en la junta directiva de la FESFUT no se apuesta por proyectos concretos y busca intereses particulares. “Se vota por personas y no por proyectos (dirigencia de la FESFUT), expuso el director de deportes de la radio YSKL.

Por su parte, Carlos Artiga profundizó más en el origen de los desaciertos del fútbol salvadoreño, haciendo alusión a las problemáticas que vive El Salvador como sociedad. “Nuestro deporte es un reflejo de lo que vivimos en el país”, exhortó el periodista del programa televisivo Pizarrón Deportivo.

Para Cristian Villalta las pandemia vino a "desnudar" las falencias estructurales que han aquejado al fútbol salvadoreño. Por otra parte, agregó que los más afectados de esta crisis económica y sanitaria fueron los futbolistas. “Para algunos directivos la pandemia fue un ahorro, para los jugadores fue perdida”, comentó Cristian Villalta.

Retos del periodismo deportivo en la Pandemia

Carlos Artiga trajo a colación el impacto del coronavirus en el gremio del periodismo deportivo. “En el manejo del deporte en la cuarentena se hizo lo que se pudo, siempre habrá aspectos a mejorar. Si me tocara evaluar, te diría: nos pegó a todos”, acotó.

Según el editor en jefe de la sección de la sección deportiva CANCHA de El Diario de Hoy Gustavo Flores, se tuvo que flexibilizar la agenda de noticias por la pandemia, pero resaltó el papel de los periodistas durante la crisis. El trabajo de los periodistas en El Salvador me parece loable, al igual que los deportistas", dijo Flores.

El jefe de deportes de la radio YSKL Carlos Aranzamendi mencionó que los medios en general tuvieron problemas financieros para el pago de los salarios de periodistas, por lo que la institución para la que trabaja tuvo que adaptarse con ofertas alternativas. "Las radios tuvimos que hacer una oferta atractiva que ellos puedan explotar”, aseguró.

Además, Aranzamendi comentó que las tareas se hicieron aún más difíciles con algunos equipos que negaron el acceso a los medios de comunicación para las coberturas de partidos.

“Los medios hacen el esfuerzo pero nos encontramos con una problemática que la liga te cobra las credenciales para que cubras la Liga Mayor de Fútbol, pero cuando llegás a los estadios resulta que esa credencial no tiene validez si al dirigente se le ocurre no dejarte entrar”, señaló Aranzamendi.

“Ese ha sido uno de los grandes problemas este año, este año. Es decir, el fútbol ha aceptado de buena gana que los medios le apoyen, pero no le gusta que el periodismo se ejerza. Es una paradoja”, respondió el panelista del Güiri Güiri al Aire Cristian Villalta.

Gustavo Flores respaldó la postura de sus colegas periodistas, al mencionar que es absurdo que los equipos se quejan por la poca cobertura del fútbol nacional a comparación del internacional y las misma dirigencia no permite el acceso a los comunicadores. “¿Cómo un dirigente va a ir contra los mismos intereses de su equipo? Eso es lo que hace la dirigencia a limitar el tema de la prensa con la ridícula excusa que no se respetaban los protocolos, eso es absurdo”, dijo.

“Es raro, porque si no dejan entrar a un fotógrafo de prensa o el diario, nunca va a tener una foto ese patrocinador, ya sea en la portada del diario, no sale.¿ Y los patrocinadores no le dicen a los dirigentes esto?”, agregó Flores.