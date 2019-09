El testimonio de Rómmel Mejía: “Fui un drogadicto y fui un alcohólico”

Soy Rómmel Mejía, exjugador de selecciones juveniles y mayor. He jugado fútbol profesionalmente durante más de una década en equipos como el Águila, el Municipal Limeño, el Jocoro y ahora en el Dragón.

He sido drogadicto y alcohólico, estuve perdido en la cocaína y ahora doy testimonio del milagro que es mi vida.

Esta es mi historia.

UNA PROMESA PARA SU MAMÁ

Soy hijo de un hogar desintegrado. Éramos nueve hermanos, uno de ellos falleció en un accidente en 2001 y mi familia se desintegró.

A mi papá (Anastasio Mejía) aquello lo afectó, cayó en el alcohol, las drogas y la familia ya no fue igual. Los traumas que mi padre nos hizo pasar fueron bastante difíciles.

Verlo llegar alcoholizado y con machete en mano, haciendo cosas que nos afectaban, fue difícil. Le llegué a tomar odio a mi papá porque nos hizo pasar cosas duras.

Rómmel Mejía, delantero del Dragón. /CARLOS CÁRDENAS.



Fue mi mamá (María Portillo) quien trató de sacarnos adelante a los ocho. Al ver tanto llanto, tanto dolor de mi mamá por aquella tragedia, se me metió que un día la sacaría adelante. Eso me dio un impulso, un extra para luchar y un día ser alguien.

Desde pequeño jugaba al fútbol en mi colonia, luego entré a una escuela de fútbol y lo comencé a practicar más ordenadamente hasta que me llevaron a entrenarme al Dragón.

El presidente Carlos Meza me invitó a entrenarme, estaba chico pero mi fútbol le gustó al profesor Eduardo Santana.

Llegué ahí de 15 años y a los 16 comencé a jugar, me gané el puesto titular y llegó algo bonito: me convocaron a la selección nacional sub-17 dirigida por Víctor Pacheco.

Rómmel Mejía, contando su testimonio sobre drogadicción y alcoholismo y cómo lo superó. /CARLOS CÁRDENAS.

Pronto, viajaba en avión, un sueño hecho realidad. Aquello cambió mi vida. Dios me bendecía porque mi sueños se cumplían. Fui prosperando y cuando ya ganaba dinero, le aportaba a mi mamá para los gastos.

Viajé al Premundial con la sub-17, Estados Unidos nos dejó eliminados, pero sabía que tenía calidad, que primero Dios podría subir a la primera división con el Dragón. Sabía que ocurriría.

Y luego, me convocaron a la selección sub-20 y se logró algo maravilloso que otras selecciones habían fracasado: clasificamos al Mundial, y uno de mis goles en la eliminatoria tuvo que ver con eso, uno que le anoté a Curazao. Ahí me consolidé, y mi vida cambió totalmente.

SOLO UNA CERVEZA

Volví del Premundial, de México, en 2013 fue eso. En San Miguel todo el mundo me quería, mi familia feliz...



Al día siguiente, un amigo me invitó a comer, claro, él sabía que yo traía dinero. Fue la primera vez que probé una cerveza.

La verdad es que no me gustó el sabor pero sí me gustó el impacto que me causó, el alcohol me transformó en otro Rómmel, un Rómmel machista que se creía dueño de San Miguel por lo que venía pasando y al que se olvidaron los traumas de niño, aunque le agarré un odio enorme a mi papá. Me empecé a creer más que todos.

Con la selección sub-20. /ARCHIVO.

Y en un abrir y cerrar de ojos, me volví un alcohólico. Uno de los primeros en detectarlo fue el profesor Mario Martínez, él sabía... me ponía ejemplos de otros jugadores que habían fracasado por culpa del alcohol, pero todo lo que yo traía de niño me metía cada vez más en el alcohol.

A los tres meses de probar el alcohol, esa misma persona que me dio una cerveza, me dio a probar un polvo blanco que se llama cocaína.

Nunca en mi vida me había enamorado tanto como me enamoré de la cocaína.

El que se enamora de una niña, de una mujer, a temprana edad es un amor profundo. Pues yo me enamoré 100 mil veces más de la cocaína; prefería cocaína que comer.

En tres meses, mi vida cambió, así de rápido ya era alcohólico y drogadicto. Y en lugar de ayudar a mi mamá, le daba más problemas porque una mamá nunca va a querer ver a su hijo en las adicciones. Es lo peor que le puede pasar a una mamá.

“TRANQUILO, YO PUEDO CONTROLARLO”

Al principio, según yo, poco se me notaba y no me afectaba en el rendimiento deportivo. Ya con esa adicción en mi vida, subimos a la primera división con el Dragón (2013), yo hice un buen torneo, quedé como el novato y me premiaron.

Pero los compañeros sabían de mi problema de alcoholismo y drogadicción, pero como metía goles, gustaba a la hora de jugar, no había problemas.

Cuando salía de los partidos, no me regresaba a mi casa sino que me iba con mis amigos a los burdeles, a tomar. Llegaba hasta el siguiente día a casa, a veces hasta después de dos días.

Me fui metiendo día con día en aquello hasta que me hice un drogadicto crónico que no podía vivir sin la droga, sin el alcohol.

Cuando me pagaban mi salario, ese día era para perderme en las drogas y alcohol, no para disfrutarlo con mi familia.

Llegaba adonde mi mamá y compraba pollo, pizza, les dejaba y repartía dinero, ayudaba, pero con la misma yo me cambiaba ropa y me iba para la calle a comprar droga, a tomar. Ya no pude controlarlo...

OBJETO DE BURLAS

Del Dragón me fui al Águila, que me compró en 2015; eso fue una enorme alegría porque de niño yo soñaba jugar en ese equipo, el más grande del país.

Ese año, me casé con una muchacha (Joselline Martínez) y tuvimos una niña (Alexa Mejía) y con mi llegada al Águila pensé que todo sería para bien.

Pero fue para mal, fue cuando más caí en la droga porque ganaba más dinero y por supuesto consumía más droga, por eso no jugaba, pero ya todo me valía y me acomodé totalmente.

Algunos compañeros se burlaban de mí porque yo estaba deteriorado. Sé que no lo hacían por hacerme sentir mal, era por tocarme el ego y que yo cambiara. Pero lo cierto es que me trataban mal, me decían “la Calaca Mejía” porque yo estaba flaco, no estaba bien.

Llegaba a los entrenos desvelado, endrogado, a sentarme y a veces no hacía las cosas bien, ni las más sencillas del entreno.

Y claro, cuando llegó un nuevo entrenador, el técnico Malvestiti (Edgardo), me hizo a un lado del equipo. Fui a parar al Municipal Limeño pero ahí solo estuve mes y medio y por irresponsable me separaron.

En mi conciencia estaba que me separaron por indisciplina, pero no me lo dijeron. Pero me desvelaba todos los días, no tenía horarios, días y noches consumiendo droga.



Cuando me echaron del Limeño y se me acabó el dinero, perdí mi familia, mi hogar, mi matrimonio, la muchacha se cansó de ver que yo nunca cambiaba, de verme drogado.

Yo seguía en lo mismo, tomaba, consumía droga. La consumía en seco, me comía la droga cuando se me tapaba la nariz, me comía la droga y vivía cosas horribles.

Ya sin empleo, lloraba y le preguntaba a Dios por qué me había abandonado; comencé a alucinar, a ver cosas, consumir ya no era una alegría pero como ya era drogadicto, tenía el vicio pegado y no podía dejarlo.

POR CINCO CERVEZAS

Después de jugar con el Dragón, con el Águila, selecciones juveniles, selección mayor, llegué a jugar por cinco cervezas en un cantonal en San Miguel.

Como ya no había salario que percibir, tenía que ver cómo producir dinero para comprar drogas y cervezas. En esa época, jugaba partidos por cinco cervezas; los dueños de los cantonales me invitaban, ese era el trato.

Al poco tiempo, recibí una nueva oportunidad en primera división y en 2017 me fui al Pasaquina, pero por lo mismo no rendí mucho.

Unas semanas después volví al Dragón e igual historia porque la adicción no me dejaba, yo estaba todo deteriorado, no rendía, ya no estaba para jugar en primera división.

Entonces me fui a segunda, jugué con el Liberal de Quelepa, pero seguía perdido. Ahí estaba a gusto, siempre metido en la droga. En los camerinos de los estadios nunca consumí, pero en algunos partidos cuando estuve en el Dragón, antes de salir de casa, yo consumía, soy honesto.

Yo quería salir de eso pero no podía. Nunca estuve preso, no me pusieron esposas, nunca estuve en bartolinas, pero estar preso en las drogas es lo peor que le puede pasar al ser humano porque de un penal se puede salir si se paga la condena, pero de las drogas, solo un milagro de Dios te puede sacar.



Y en una de tantas, tras tres días de andar alcoholizado y drogado, llegué a mi casa, eran finales de 2018.

LÁGRIMAS DE MADRE

Recuerdo que mi primer cerveza fue una extranjera y que la última fue una nacional de las cholas, que la andaba caliente, parecía café y ni me la podía tomar de lo mal que me sentía, mi cuerpo temblaba, mi cuerpo alucinaba viendo cosas, yo veía al Diablo que se burlaba de mí.

Al llegar a la casa, ahí estaba mi mamá, a encontrármela de frente llegué. Ella lloraba amargamente, fue duro y me impactó, ella me habló y abrazó. Yo salí a la calle y me quedé hasta que oscureció.

Ya era tarde y le pedí a Dios, hice un trato con él, le pedí que me diera la oportunidad de quitarme el deseo de droga de mi mente, de mi nariz y de mi ser, el alcohol y droga.

Si me daba la oportunidad de jugar nuevamente, bueno... pero no le pedí a Dios fama ni dinero, le pedí nada más ser feliz como cualquier joven que estudia y trabaja, que me ayudara a disfrutar de mi hija porque me había olvidado de ella, ya no le ayudaba porque el dinero que ganaba solo era drogas y alcohol.

EL MILAGRO

Tenía tres días de haber tratado con Dios, domingo 18 de noviembre de 2018. A los tres días, en los camerinos de Quelepa, conocí a un personaje: José Luis, él tiene 21 años sin adicciones y había hecho el mismo trato con Dios.

En los camerinos estaba yo cuando él llega y me ve, me toca el hombro y me dice: “Por vos vengo”... Me puse a llorar, sabía de dónde venía él, yo no me había olvidado de mi trato y de mi petición a Dios, y me impactó lo rápido que Dios me contestó.

Ese señor para mí fue un ángel, ahora es mi padrino en los Alcohólicos Anónimos. Ese día él contó su testimonio de drogas y alcohol, cuando mencionó la cocaína, rápido hice puente con él, le pedí ayuda, él sabía qué era... porque Dios no iba a bajar a hablar conmigo y ayudarme, él me iba a proveer a alguien y ese día llegó.

FOTO: CARLOS CÁRDENAS.

Hablé con él, le pedí ayuda, me llevó al grupo de Alcohólicos Anónimos, a la iglesia, y así empecé a caminar con él porque yo sabía que era la última oportunidad porque ya había tratado con Dios, era algo serio.

Soy un milagro porque salir de la droga, de ese mundo oscuro, de literalmente ver como el Diablo se burla de ti no es fácil.

No es fácil pararse ante una cámara, ante 200 alumnos, ante una iglesia, ante grupos de jóvenes que desean escucharme decir que soy drogadicto y alcohólico, no es fácil. Pero es un trato con Dios, yo le prometí que le serviría y que daría un ejemplo.

Este testimonio es para servirle a Dios y para aquel que cree que Dios no existe y que está metido en la adicción y droga, en cualquier problema, agobiado, triste, créeme que se puede salir adelante. Cristo dio la vida por nosotros y él me ha sacado de la droga y alcohol.

Ya no siento deseo, no siento nada, ayudo ahora al alcohólico con el Patrimonio del padrino José Luis, con él llevamos a los alcohólicos a centros de rehabilitación por ayuda.

Ayudo al necesitado, fue mi trato con Dios, ser un buen ejemplo para los jóvenes. Hay muchos que se burlan de mi, muchos detractores que me están esperando para el día que yo caiga, pero eso no pasará.

Por fe en Dios eso no pasará porque mi trato con Dios es serio, camino de su mano y no olvido de donde me ha sacado. Es maravilloso lo que hago que me nace del corazón porque le puede servir a muchas personas, hay muchos jugadores en cerveza y alcohol, otros que posiblemente tengan problemas de droga, pero créanme que se puede salir adelante.