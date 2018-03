El técnico español que trabaja con los salvadoreños del Cosmos

Alberto Gallego es el único técnico español en las dos Ligas de Estados Unidos, la MLS y la NASL. Trabaja en el Cosmos, es la mano derecha del entrenador Giovanni Savarese y está a punto de alcanzar la gloria después de su primera temporada en las filas del club neoyorquino.

La mítica entidad estadounidense, que construyó su historia en los años 70 alrededor de nombres como los de Pelé, Carlos Alberto, Beckenbauer o Chinaglia, está a un paso de ganar el la NASL (North American Soccer League). Hoy, el equipo de los salvadoreños Andrés Flores, Richard Menjívar e Irvin Herrera, disputará la final ante San Francisco Deltas y Gallego ha formado parte del éxito del equipo neoyorquino.

El entrenador español ha vivido una montaña rusa de emociones en las dos últimas temporadas. Pasó de los problemas y del sufrimiento en el Rayo Oklahoma, aquella franquicia del Rayo Vallecano en Estados Unidos, a sentarse en el banquillo del Cosmos al lado de Savarese.

Llegó a su club en un momento complicado por la institución, cuando estaba a punto de quebrar y apareció la figura de Rocco B. Commisso, presidente del quinto mayor proveedor de televisión por cable de Estados Unidos, "Mediacom Communications Corporation".

Comisso rescató al club y en quince días, junto a Savarese y Gallego, tuvo que darle forma al equipo que ganó el campeonato la temporada anterior y que se había descompuesto. Esas prisas, tuvieron mucha influencia en el posterior desarrollo del torneo. El Cosmos, tardó en ensamblar sus piezas y sufrió para llegar a las rondas por el título.

"Ha sido una temporada complicada. Llegó un presidente nuevo al club y tuvimos que hacer el equipo muy rápido. Teníamos que encontrar el equipo ideal cada fin de semana porque no acababas de ganar holgadamente. Cosmos llegaba de ganar dos campeonatos seguidos y ha ganado siempre con más supremacía. Este año tuvimos dos semanas para montar un equipo y no dábamos con la tecla", dijo Gallego.

"Rocco sufrió porque veía que no arrancábamos. Cogió a un club en quiebra, se hizo cargo de la deuda anterior e invirtió dinero. Tiene el Cosmos y se piensa que se ganan todos los partidos por ser el Cosmos. El curso para él ha sido confuso. Nos preguntaba por qué empatábamos tanto y se lo teníamos que explicar. Ahora, llevábamos siete partidos sin perder, con un once tipo y somos más fuertes. Por eso estamos en la final", agregó.

La NASL se divide en dos partes. Primero, la "Spring Season" y después, la "Full Season". Para llegar a las semifinales del campeonato, hay que acabar entre los cuatro mejores clasificados de forma combinada entre los dos torneos. El Cosmos, consiguió acabar en la cuarta plaza.

En semifinales se enfrentó al primero, el Miami FC, a un sólo partido y en campo ajeno. Y, contra todo pronóstico, consiguió eliminar a un equipo que había arrasado en la temporada regular. Ganó en los penaltis y se plantó en la final que disputará contra el San Francisco Deltas.

Alberto Gallego ha tenido una influencia grande en el cuerpo técnico y en los jugadores. Savarese ha confiado plenamente en sus conocimientos, aunque su mano derecha ha tenido que acostumbrarse a un fútbol con un estilo menos español y más enfocado hacia la Premier League. En Estados Unidos, priman otras cosas antes que el fútbol control.

"Me he adaptado, pero tengo la idea de que si algún día tengo que liderar un proyecto, creo que es una opción una idea más española para sorprender a los equipos. Al final, el que tiene la posesión del balón es el que va a acabar ganando. Pero creo que ellos no están todavía para apostar por algo así. No lo ven claro".

Cuando Gallego habla en el vestuario, todos le escuchan. Savarese así lo ha ordenado y el técnico español agradece su confianza: "He tenido muy buena química con él. Es un tipo muy preparado y he tenido mucha suerte en eso. Me he sentido muy valorado por Savarese. Siempre ha contado con mi opinión. Desde un principio ha querido ver cómo veo el fútbol. Me siento muy respetado y valorado. Siempre que digo algo o tomo alguna decisión, ha sido respetada", confirmó Gallego.

Pero si hay alguien a quien tiene que dar las gracias, aparte de a su gran trabajo en el Rayo Oklahoma y a su experiencia en los banquillos, es a otro futbolista que entró en la historia del Cosmos: Raúl González. El ex jugador del Real Madrid fue quien aconsejó a su club fichar a Alberto Gallego el pasado verano. Puso su nombre encima de la mesa y el técnico español siempre se lo agradecerá.

"Siempre ha sido muy atento y le agradezco su trato, sorprendente para mí. Me ha tratado siempre genial. Savarese tuvo que tomar una decisión con más nombres que tenía encima de la mesa. La llamada de Raúl seguro que le hizo tener más confianza y seguro que eso fue clave para venir aquí", reconoció.



Ahora, un año después de iniciar su aventura, está a punto de completar su primer curso de forma exitosa. Gane o pierda la final ante San Francisco Deltas, Alberto Gallego puede estar orgulloso del trabajo que ha hecho en el Cosmos.

El segundo técnico del Cosmos cree que el favorito para la victoria es el San Francisco Deltas. Completó una temporada regular más fiable y hace tiempo que encontró su once tipo. Además, juega la final en su estadio, que estará lleno el día clave. Pese a todo, el preparador español sueña con hacer algo grande.



"Es un poco sorpresa que nos hayamos plantado en la final, pero eso no quiere decir que ahora nos conformemos con el segundo puesto. Ahora hay que ir allí, ganar y aprovechar la historia de ser el Cosmos". Gallego, está a un paso de la gloria. La roza.