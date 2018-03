El técnico del UES hizo un “mea culpa” por el descenso

El estratega de los escarlatas, Efraín Burgos, asumió la culpa por la pérdida de la categoría a pesar de haber ganado 1-0 al Pasaquina la noche de este sábado."Si quieren buscar a un culpable, si quieren ser amarillistas, cúlpenme a mí. Ahora, si ustedes saben de futbol y vieron cómo jugó el Universidad, hablemos de otra cosa", puntualizó el técnico.Pero Burgos no solo se quedó para "dar la cara" por sus jugadores, desconsolados tras dejar la liga de privilegio, sino que también criticó a los dirigentes del club."El equipo prácticamente quedó en el abandono por cuestiones políticas de la junta directiva", fue el primer dardo del estratega nacional, que agregó que el Dragón le hizo un "favor" a la directiva del UES, ya que expresó que ellos no querían mantener un equipo en primera división.Asimismo, se refirió al gol del Dragón (de René Urrutia al minuto 90+3 ante el Águila): "Sucedió lo que sucedió, no he visto el gol ni puedo juzgar a nadie. Creo mucho en Dios y en que hay una justicia divina y por ahí si alguien se metió un poco dinero en la bolsa que se le haga trampa, porque la trampa siempre termina mal".Indicó además que perdieron la permanencia en primera "en 20 segundos, es un sentimiento horrible, lamentable, felicito al Dragón por permanecer en la primera categoría. Si lo hicieron de una forma honesta, qué bueno, de lo contrario, hay un Dios que se encarga de estas cosas".Los escarlatas, pese a ganar al Pasaquina por 1-0, quedaron un punto abajo del Dragón en la tabla acumulada, lo que los mandó a la división de ascenso tras 12 torneos cortos en liga mayor.