El técnico del Firpo lo revela: “No han llegado los refuerzos que pedí”

Jorge Calles, técnico del Firpo, lamentó la derrota en el debut en el Apertura 2018 y más aún, que la junta directiva no hiciera llegar los refuerzos que solicitó para esta campaña.

También se quejó que algunos jugadores "terminaron caminando" el partido y que les falta un "referente en el ataque que acompañe en delantera a Cristopher Ramírez".

Aseguró que "(sus pupilos) mucho caminan, creen que vamos a ganar solo porque ya vienen de jugar en la primera división... hemos perdido un partido que después de estar 2-1 con goles de segunda pelota (rebote)".

Y añadió que "el segundo gol fue error de nuestro portero porque buscó una pelota como no debía, él debió de barrer. Era el juego que teníamos que ganar y en verdad me preocupa la situación del equipo. No ganaremos solo jugando bien, necesitamos un referente arriba, un jugador de talla como el moreno que tienen ellos (Ogangan) que haga diferencia. Duele perder así y más ver algunos jugadores que terminan... No hemos hecho una buena pretemporada, pero no se trata de poner excusas. El Jocoro aprovechó".

¿FALTA COMPROMISO?

"Cuando el jugador está comprometido termina corriendo los partidos, pero eso pesó y molesta que ganábamos y nos anotaron dos goles. No están los refuerzos que pedí porque el equipo se anduvo más en la búsqueda que participara; deportivamente no afectó (saber si participaban) porque al final fuimos once contra once y no fuimos capaces de anotar otro gol ", concluyó.

Mientras que el defensor argentino Rodrigo Luján admitió que los errores fueron de concentración. "Es lo que tenemos que mejorar, tenemos que preparar en el próximo partido".