“El técnico de Barbados me dijo que quiere dar la sorpresa en El Salvador”

Palmiro Salas, técnico guatemalteco que dirige a la selección de Belice, dio algunos datos de la selección de Barbados, rival de El Salvador este sábado 13 de octubre, por la segunda fecha del torneo de Liga de Naciones de CONCACAF.

Salas enfrentó al equipo barbadense en junio en dos amistosos a visita recíproca. El primero lo ganó Belice por 1-0 y el segundo terminó 0-0.

"Barbados es un equipo rápido, interesante. No es un equipo al que se puede pensar en ganarle 12-0 o 15-0. Todos los equipos del Caribe han trabajado. Juegan estilo europeo. De cuatro toques, están en el arco rival", fue el primer análisis de Salas.

El entrenador chapín trajo a cuenta otros aspectos a tomar en cuenta del equipo barbadense.

"Pecan en el aspecto técnico, que algunas veces les hace falta madurar algunos aspectos. Pero su fuerza y velocidad les dan la opción de competir ante los rivales. Usan jugadores jóvenes. Ya no te meten a jugar gente de hace 20 años. El Salvador le puede hacer daño a balon parado. Si te ponés a chocar y correr a la par de ellos perdés", apuntó.

Salas se declara amigo del timonel de Barbados, el suizo Mohamed Ahmed. "Lo vi a él en una entrega de premios que hubo acá en Europa y me comentaba que ellos están interesados en ganarle a El Salvador. Pero yo le dije que no es fácil venir a ganar a Centroamérica. Mohamed me decía que iba a dar la sorpresa en El Salvador. Barbados viene de empatar por 2-2 ante Guyana. Tienen confianza de ir a traer un buen resultado a El Salvador", apuntó el actual seleccionador de Belice en charla con EL GRÁFICO.