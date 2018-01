El tatuaje más famoso del fútbol salvadoreño

A las puertas del inicio del torneo Clausura 2018, Rodolfo Antonio Zelaya, delantero del Alianza FC fue blanco de críticas en las redes sociales por el tatuaje en el antebrazo que presentó públicamente y obligaron al goleador de raíces usulutecas a dar explicaciones.

El goleador del equipo albo publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un reloj en medio de dos rosas que llamaron la atención por un craso error en la numeración.

"Fito" es un futbolista de 29 años de edad que milita en el Alianza, actual campeón invicto del fútbol salvadoreño que usa el dorsal 22. El delantero también militó en 2009 en el León de México y el Alania Validkavska ruso en la temporada 2011-2012.

En el tatuaje se repite el número VI en lugar del IV y los aficionados no perdonaron el yerro que está grabado en su piel que inspiró varios memes.

El grabado del jugador albo se inspira en los meses de nacimiento de su esposa y sus dos hijos, que estarían señalados por las tres agujas del reloj, según explicó el futbolista que se dio a conocer en primera división en el año 2008 con el Chalatenango, para luego pasar a los albos donde se ha convertido en una figura que genera admiración u odio entre los aficionados.

En una entrevista exclusiva con EL GRÁFICO, Rodolfo Zelaya explicó lo que pasó con el tatuaje que se hizo en el hombro y parte del brazo izquierdo, y "agradeció" que sea cual sea su movimiento los seguidores estén pendientes de cada uno de sus pasos.

“Lo bueno es que están pendientes de mi persona, él que me lo hizo, Denso, no se fijó bien, igual que yo no lo revisé, pero un error cualquiera lo comete. Lo bueno es que se puede arreglar así que no hay ningún problema”, afirmó Zelaya.

“Aún no se ha terminado, faltan unas sesiones más. Pero yo me siento a gusto con mi tatuaje, no me interesa lo que diga la gente, lo importante es cómo uno se siente”, agregó el futbolista.

Denso, el artista a cargo del trabajo, dio su versión de lo ocurrido y asumió la responsabilidad después de detalle fuera retomado por los periódicos salvadoreños y se convirtiera Trending Topic a nivel nacional en Twitter.

“Les debo una disculpa ya que fue mi equivocación de no percatarme del error en la imagen de referencia”, explicó en la publicación Denso.

El tatuaje de Zelaya es similar al que tiene el jugador alemán Toni Kroos, volante del Real Madrid.