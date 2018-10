El sueño de Jacob en el fútbol migueleño

Felipe Jacob Vigil es un chico residente del Cantón Miraflores, ubicado en el departamento de San Miguel. A su corta edad participa en la liga migueleña con el equipo Estrellas Orientales como jugador juvenil. Ahí ya tuvo la oportunidad de debutar y mostrar su habilidad de cara a puerta, marcando goles importantes para su equipo. Por eso considera que más temprano que tarde podrá cumplir su sueño: ser un jugador profesional.

Su entrenador, familiares y amigos consideran que es una promesa naciente y que su sueño se puede cumplir con disciplina y dedicación.

“El torneo anterior estuve entrenando con la sub 17 del Águila. Lastimosamente llegué un poco tarde, pues ya habían cerrado las inscripciones y no había cupo”, explica el joven, quien juega en la posición de volante extremo o centro delantero.

“Me encanta jugar fútbol, siento que es mi máxima pasión. La única condición de mis padres siempre ha sido que no descuide mis estudios y así lo he hecho; este es mi último año en el instituto, gracias a Dios”, dijo Vigil.

“Es un jugador joven y destacado, muy habilidoso con el balón, domina, asiste y marca goles. No dudo que en su momento le llegará la oportunidad con la reserva de un equipo de primera división. Conozco las condiciones del fútbol en nuestro país y aunque es difícil, pero con perseverancia se pueden lograr los objetivos para poder sobresalir”, comentó Josué Serrano, entrenador del Estrellas Orientales.

ENTRE PRÁCTICAS EN UNA OFICINA JURÍDICA Y EL FÚTBOL

Debido a las prácticas finales que está realizando en un despacho de abogados de San Miguel no puede entrenarse por la tarde y lo hace por la mañana, después de cumplir con sus deberes académicos, dejar a sus dos hermanos menores en la escuela y colaborar con los actividades del hogar.

Felipe se entrena en la cancha del cantón o en el estadio Charlaix, donde asegura tener más espacio para ejercitarse y así llegar en buenas condiciones físicas un día antes de los partidos programados, que generalmente se disputan los fines de semana.

“Es un amigo y compañero de equipo, bien educado y juega al fútbol con elegancia, hace muchos goles”, afirma Ulises Molina, también de 17 años de edad.

“Mi sueño es convertirme en jugador de la Primera División. El equipo que más me llama la atención es el Alianza. También me gustaría jugar en la selección nacional, ya que hoy por hoy la selección no tiene delanteros que marquen muchos goles”, comentó.