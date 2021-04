El ex jugador de Alianza que desde hace varios años milita en el extranjero, Nelson Bonilla, habló en EL GRÁFICO TV sobre lo que pasa en la selección, su carrera en el extranjero y también sobre lo que pasa en el Alianza.

Al jugador le parece lamentable los constantes problemas dentro de la selección y fue crítico: "El sentimiento más grande que tenemos es que no se nos dieron las condiciones. Esperé hasta los 30 años para tener a un técnico estable y ese es el único resentimiento que tenemos y sabemos que es difícil y la gente no confía en nosotros pero clasificando todo cambia".

Agregó que "no estoy para defender a nadie y no es culpa del presidente pero desde hace muchos años hay carencias. Yo no sé si a Enrico ya le dijeron en las canchas en que ahora va a entrenar al venir aquí".

Sobre el tema de premios en la selección, dijo: "Siempre se negocia por objetivos. Siempre han estado de acuerdo todas las partes pero hoy no fue así; las cosas se hablan y se dicen de frente y decir en qué nos equivocamos".

Acá el programa completo: