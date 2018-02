El salvadoreño que quiere brillar en Estados Unidos

Con apenas 18 años en su haber, el volante creativo Nelson Flores firmó contrato en octubre pasado como refuerzo del North Carolina FC de la NASL. Este año, el oriundo de San Miguel fue confirmado para sumarse al club en su incursión a la USL (segunda división estadounidense).

Blanco es presentado por su club, y en palabras de su entrenador Colin Clarke, como "un joven que puede jugar en los extremos, tiene buen ritmo de juego y es bueno en el uno contra uno", así como un "talento emergente".

Mientras que Nelson, quien se formó en las inferiores del DC United desde los 15 años, dice que su idea de jugar al fútbol está en él "desde que aprendí a caminar". "En la academia del DC me ayudaron mucho, porque entrenaba con el primer equipo, entonces conocés cómo es ser un profesional y eso te sirve cuando ya firmás un contrato", expresó.

Si bien el joven destacó en la academia del DC, un amistoso contra el North Carolina (en ese entonces en la NASL) hizo que el club pusiera sus ojos en él. Ahora que hicieron su transición a la USL, confirmaron su llegada.

Sobre su estilo, se define como "un diez que puede jugar en ambas bandas; soy bueno en el uno contra uno, me gusta llevar la pelota, amagar, hacer goles, siempre he sido goleador y también soy muy rápido. Me dicen que también tengo buena visión para dar asistencias".

SUS RAÍCES

Sobre sus orígenes cuscatlecos comentó que "yo nací en San Miguel y me vine a los dos años a Estados Unidos. Mi familia es toda de El Salvador y están orgullosos por la firma con North Carolina".

Y aunque no ha visitado El Salvador, mantiene sus raíces, y destaca que su padre jugó en el Fuerte San Francisco de la segunda división hace décadas. Sobre la liga salvadoreña manifiesta que: "la veo que va mejorando y se pone competitiva".

Por otro lado, dice que le gustaría "representar el país donde nací, me gustaría jugar con la selección porque nací ahí, tengo familia ahí y todos me apoyan. Creo que ahí puedo mejorar mi juego y ayudar a la selección".