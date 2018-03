El sacrificio de Benji Villalobos en Liga CONCACAF

El portero Benji Villalobos fue clave para que el Águila calificara a la siguiente ronda del torneo de Liga CONCACAF en la serie ante el Real Estelí. Detuvo dos penaltis para que los emplumados se quedarán con el triunfo por 4-3 en penaltis y dejaran en el camino al plantel nicaragüense.Pero el cancerbero aún no estaba recuperado de una distensión en la rodilla derecha, así que se arriesgó y le dijo a su técnico, Jorge Casanova, que estaba en condiciones para jugar."Siempre aguanté en todos los penaltis. Al final tapé dos. Estoy batante contento porque fue después de una lesión. Jugué con una rodilla vendada. No estoy al 100 por ciento para jugar, pero quería jugar esta clase de partidos, que son importantes. Gracias al profesor Casanova que me dio la oportunidad de jugar", confesó Benji.Pero no todo es favorable para Villalobos, quien después del juego ante Estelí dijo que la alegría por la clasificación podía más que el dolor en la rodilla. Por ahora, el guardameta no se atreve a confirmar si podrá estar disponible para el juego de este domingo ante Firpo, por la fecha 3 del Apertura 2017."Me tengo que inyectar la rodilla de nuevo. No sé cómo vaya a estar para el juego ante Firpo. Quiero sumarle para bien al equipo y también Wálter (López) ha hecho un buen torneo. Si me siento bien, el profesor Casanova decidirá. Yo no le voy a mentir, si me siento bien, se lo diré. Ahora la alegría puede más que el dolor. Si me toca jugar el domingo, lo haré, si no tendré que apoyar a Wálter", explicó el guardavallas.