El regreso del deporte nacional está más claro

El debate en el programa de El Gráfico TV en el inicio de semana mantuvo un ambiente donde se analizó el futuro del deporte nacional a las puertas de su próximo retorno a partir de este martes luego que el gobierno central anunciara las distintas fases que se deben seguir para que las federaciones deportivas puedan apegarse a las fechas establecidas para su desarrollo gradual.

La primera de las cinco fases establecidas por el momento inicia este martes 16 de junio con la apertura de operaciones de vuelos de pasajeros para repatriación y vuelos humanitarios, luego la fase 2 prevista para el 7 de julio destaca que las personas podrá salir de sus casas pero solo a caminar.

Luego en la fase 3 diseñada a partir del 22 de julio se permitirá la apertura de establecimientos para el deporte sin contacto, gimnasios, garantizando distanciamiento de al menos dos metros y al aire libre, de acuerdo con protocolos sanitarios y de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.

En la penúltima fase del calendario de apertura de actividades deportivas a iniciarse el 6 de agosto indica que los espectáculos y eventos deportivos en los estadios de fútbol pueden ser utilizados con un distanciamiento de al menos dos metros y finalmente la fase 5 que iniciará para el 21 de agosto se dará la apertura total de toda actividad deportiva.

Al respecto, los panelistas vertieron sus puntos de vista conforme a lo que han percibido del tema.

"El punto está que en la fase cuatro podrías jugar fútbol con distanciamiento del público y en la cinco hacerlo de la manera más liviana, lo cierto es que la línea está así", destacó Cristian Villalta, a lo que Eugenio Calderón abonó manifestando que "eso se debe hacer pero bajo las órdenes del INDES, las federaciones pueden salir de la zona cero, el martes el INDES podría anunciarlo, ojalá haya acuerdo para entregar las fechas y saber qué deportes de manera gradual pueden regresar a sus actividades. deportes como el surf ha anunciado su apertura, respetando siempre el protocolo y teniendo el cuidado que se cumpla esta fase y que al final los deportes colectivos o de contacto vuelvan conforme a esos lineamientos gubernamentales."

Calderón insistió que "los protocolos sanitarios presentado por la FESFUT no sirve porque el de Costa Rica se hizo para jugar fútbol sin público y el que se pretende acá (con público) es más complejo, más amplio", refutó.

MÁS ALTERNATIVAS

La discusión se centró en lo que el INDES pueda declarar este martes en su anunciada conferencia de prensa en las instalaciones del gimnasio nacional José Adolfo Pineda en horas de la mañana.

"No sé si este martes debemos esperar a que el INDES presente protocolos individuales por cada deporte, creo que el INDES debe entregar un marco completo y específico a cada una de las federaciones para que cada una determine su legislación, en todo eso sabremos que la conferencia de prensa del INDES anunciará esto y otras cosas", destacó Villalta. "El día uno será cuando veamos a un atleta entrenar en solitario y el día último cuando veamos a todo un plantel haciendo sus actividades con libertad sobre un campo de juego".

Diego López fue más allá en su análisis al destacar que "lo que consulté al presidente del INDES la semana anterior es que me confirmó que la FESFUT aún no está adscrita a la ley de los deportes del INDES por lo que no creo que sea establecido los canales a seguir en el deporte del fútbol", a lo que Villalta le respondió "este martes se debe de crear la ruta que debe seguir el deporte para su apertura y está también el tema de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2021 y su futuro."

En la sección Verdad o Pamplinas el tema se encendió más con dos preguntas concretas que hizo quemar más neuronas a nuestros panelistas.

"No se puede jugar la liga con el formato de siempre porque insisto que la liga podría no jugarse con los 12 equipos por el tema económico de los equipos y jugar con el formato antiguo, el tradicional, ni siquiera se debería intentar hacerlo, normalmente la liga comienza la primera semana de agosto, hay dos semanas de atraso conforme al calendario oficial, pero no haría pensar mantener la estructura y el formato tradicional en la liga mayor", señaló Diego López ante la consulta si la liga debería mantener su formato tradicional para la nueva temporada.

Eugenio Calderón fue más práctico al decir que "La MLS y la NBA han sido creativas y se llevan su calendario completo para jugarlo en Orlando, Florida; pero acá la realidad es otra por las dificultades mismas de falta de escenarios cómodos, el tema de los boletos que puede generar desórdenes, no es creativa la FESFUT o que por allí se debe de centrarse ya que se debe de improvisar de buena manera", destacó Yuyín quien insistió en su tesis que "hay que utilizar al menos cuatro escenarios para llevar a cabo el protocolo del fútbol y centrar en una o un par de sedes para no atorarse con las fechas".

Villalta intervino en el tema al decir que "se debe de señalar que lo que se ha presentado por parte del MINSAL es que el gobierno tiene una aspiración para cumplirla pero depende de todos, si no te aplicas no lograrás esa aspiración, el gobierno está ofreciendo un negocio a la liga donde cada uno debe aplicarse para que se cumpla antes con los protocolos de sanidad que se han , en el deporte se puede abonar mucho crear consciencia por la disciplina, convicción, espíritu patriótico de parte e los atletas para enseñar a la población ser ordenado en la vida diaria. El fútbol debería tener al menos tres protocolos, con público, con distanciamiento gradual y sin público para que funcione".

La otra interrogante formulada en la sección fue más general y dedicada al INDES donde se quiso conocer en qué rubro debe pasar su tijera presupuestaria, en la infraestructura deportiva o en el plan de atletas de alto rendimiento.

"Es una pregunta difícil saber si el INDES debe recortar su presupuesto para crear infraestructura deportiva o invertir en alto rendimiento de los atletas, es para analizar en profundidad, puedo decir que en infraestructura pro no se podría dañar más al atleta, entonces se debe buscar la manera en cortar en el rubro que genera menos daño pero me quedo que debe recortar en infraestructura", se envalentono Diego López.

"El INDES deberá buscar un equilibrio en ese tema porque hay muchos atletas que han demostrado su valía a favor de nuestro país y sería injusto que ellos paguen los desaciertos de nuestros dirigentes, a excepción de la sede de gimnasia que sufrió daños en el tema de las lluvias los demás instalaciones deportivas no sufrieron daño, sostengo que los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla 2021 deben suspenderlos, no podemos hacerlo y en verdad no lo merecemos porque es una piedra muy grande que la nueva administración del INDES ha encontrado, en la pandemia todos hemos perdido algo y no realizarlo sería ser congruente con nuestros problemas para resolverlos y no seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido antes".

Finalmente Villalta señaló que "nunca alguien dirá que esta pandemia habría sido mejor en el 2021 o 2022 pero El Salvador tiene un compromiso enorme con esos juegos y debe decidir si mantenerse en ese camino o dejarlo a un lado para comenzar a reconstruir las cosas que s han dejado de hacer".

El programa analizó también los goles del fin de semana en La Liga de España, la Bundesliga de Alemania y las dos semifinales de la Copa de Italia, haciendo hincapié que habrá fútbol de todos los quilates en lo que resta de esta semana.

VER REPETICIÓN DE EL GRÁFICO TV