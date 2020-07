El regreso de Fito Zelaya y el camino de la Selecta, los temas en El Gráfico TV

El regreso del delantero Rodolfo Zelaya a El Salvador tras desvincularse del Celaya de México, el nuevo formato de clasificación de la CONCACAF al Mundial Catar 2022, fueron los principales temas de discusión de El Gráfico TV del pasado miércoles.

Marcelo Betancorut, Cristian Villalta y Diego López, consideraron que el artillero nacional, Rodolfo Zelaya, está muy cerca de enrolarse con el Alianza para el próximo Apertura 2020. Betancourt aseguró que el equipo albo es el único del medio, en contar con la capacidad económica para pagar su salario, mientras que López, analizó la llegada de Fito, como el “ocaso de su carrera”.

“Zelaya regresa solo al Alianza, pocos equipos (de liga mayor) le pueden pagar; es una especie de lío, por la calidad de los jugadores que contará el Alianza para el torneo; Fito es una ficha segura”, sintetizó Betancourt.

Mientras que López fue claro en señalar que “sí creo que es el ocaso de su carrera, lo veo difícil que regrese a una liga en el extranjero como la MLS; tendríamos que analizar la condición física con la que regresa”.

También hablaron de la incertidumbre que rodea a entrenadores y jugadores sobre la realización del próximo Apertura 2020. Cristian Villalta comentó que Wilson Gutiérrez, entrenador del Alianza, no sabe si volverá al país, para mantenerse al frente del equipo albo “habló de la incertidumbre si se realizará o no torneo de liga mayor, lo escuchamos y dijo que quiere volver, pero planteaba ciertas preocupaciones. Hay dudas de los que quieren volver”, sostuvo.

“Está claro que le falta exposición a la liga mayor, con lo hecho por el Alianza ante el Monterrey, (los equipos mexicanos) no enviarán a sus equipos juveniles. No hay formación para ser jugador de alto rendimiento”, añadió López.

Betancourt reaccionó de inmediato asegurando que “Panamá no tiene una liga competitiva, pero exporta muchos jugadores”.

A la mesa del análisis también llegó la sanción en favor del jugador Carlos Carrillo, condenando al Independiente a cancelar deuda salarial pendiente del torneo pasado. Se venció el plazo que dictaminó la FESFUT “habrá repercusiones para el Independiente mientras no cancele la deuda con el jugador Carlos Carrillo. Venció el plazo para pagar al jugador. Los voceros de la causa del Firpo, que se esperen un poco, ya está la primera piedra; creí que esto lo tenían arreglado”, manifestó Cristian Villalta.

Por otra parte, los panelistas coincidieron que las selecciones de la CONCACAF no están preparadas para reactivar la eliminatoria de clasificación rumbo al Mundial Catar 2022 y que esperan a que ese nuevo formato se defina el próximo lunes. “no veo a El Salvador viajando a competir a ningún lado (por la pandemia), ni a Guatemala y Panamá. En México atrasaron a la liga MX, no veo moviendo a la selecciones. Veo aglutinando a las selecciones en una sola sede, pero eso es difícil. Tengo mis dudas. Lo principal es el recuento de daños, qué harán con la Liga CONCACAF, no veo condiciones para que el fútbol vuelva pronto”, expuso Villalta.

Los resultados de la Liga Premier e italiana fueron motivo de análisis, coincidieron que Juventus está muy cerca de proclamarse campeón de Italia .

En la sección “un día como hoy”, recordaron el triunfo en Copa América de hace 25 años de Uruguay ante Brasil, en la tanda de los penaltis y el polémico triunfo de México ante Panamá, en la Copa Oro del año 2015.

Al ver ese juego, denominado un robo en CONCACAF “mafia porquería, no me importa más el fútbol, no puedo estar a favor de este tipo de cosas. Veo eso y digo, que robo descarado. El VAR no se va a ir. El VAR da la posibilidad que si no es un ladrón, aplique el reglamento. Criterio arbitral y no de los mafiosos que están tras el escritorio. El VAR da la posibilidad que si el árbitro no es un ladrón, aplique el reglamento. Criterio arbitral y no de los mafiosos que están tras el escritorio”, señaló Villalta.

Sobre el cierre, analizaron la posible llegada de Laurent Blanc al puesto de entrenador del Barcelona, “tuvo éxito, me gusta para el Barcelona, es un ex futbolista de élite, los jugadores pueden llegar a inspirarse en él”, manifestó Marcelo Betancourt.

Así fue el debate: