"El que se quiera quedar en FAS tiene que rendir en esta etapa"

FAS tiene este jueves el primer gran reto de la temporada y del año. Los dirigidos por Jorge Rodríguez han tenido un campeonato hasta ahora en alza, con altibajos, si, pero también con una amplia proyección de crecimiento.

Y aunque hablar de títulos es apresurado, ya que FAS sumó más de diez años sin una corona, el reto sigue siendo lo más importante para el técnico santaneco que ahora juega su primera fase eliminatoria al frente de los fastanecos.

No se puede menospreciar al Sonsonate. "Siempre hay equipos que tienen la responsabilidad de ganar. Sonsonate es un equipo peligroso", dijo el técnico en el GÜIRI AL AIRE, en el que destacó el rendimiento de los suyos al cierre de la fase regular.

"Está parejo. El equipo que más punto tiene es Alianza, sigue FAS y Águila, Once Deportivo y Limeño; yo no he visto diferencia entre esos equipos pero Alianza tiene mucho tiempo de jugar juntos, esa es su ventaja. El resto nos hemos ido formando", consideró Rodríguez.

El técnico destacó que el equipo ha sido uno de los más constantes en este torneo. "Después de Alianza, el más goleador por números es FAS. Si para muchos tiene sequía de goles entonces cómo estarán los otros equipos".

FAS ha sido, como cada año, víctima de las críticas por parte de una afición que exige títulos, sin embargo el equipo ha estado a la altura para ser el primer torneo completo de la mano del "Zarco".

A pesar que no revela nombres,el técnico si consideró que ya se está analizando lo que se debe reforzar de cara al próximo torneo.

"Estamos analizando dónde hemos tenido deficiencias para reforzar el equipo. El jugador que se quiera quedar tiene que rendir en esta etapa", hizo hincapie.

El respeto al rival es el principal discurso ahora del técnico santaneco. "Lo único que tenemos seguro ahorita son los cuartos. No podemos irrespetar a Sonsonate", consideró, a sabiendas que parte como favorito en una serie en la que FAS no puede confiarse.

FAS arranca su serie como visitante ante los cocoteros este jueves y luego el fin de semana cerrará en casa. Para el estratega, el equipo no puede pensar todavía en semifinales o títulos sino va paso a paso. Los tigrillos tienen entre ojo confirmar su mejor estado de forma en este Apertura 2020.