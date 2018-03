“El proyecto de selección de playa corre peligro”

Jugadores y cuerpo técnico de la selección salvadoreña de fútbol playa están preocupados porque hasta hoy no han recibido respuesta de parte del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) sobre el pago de junio y julio de los estímulos que les otorga el gobierno central.

Rudis Gallo, seleccionador nacional de la modalidad, confirmó esta situación y habló de la complicada situación que vive el fútbol playa cuscatleco.

"De esa manera (sin apoyo económico) los proyectos se me vienen abajo. Así ya no les voy a poder exigir que ellos jueguen en la liga nacional de fútbol playa. Yo ya presenté los informes de todas las activiades que ellos hacen mensualmente al INDES y la FESFUT. Yo he cumplido", apuntó Gallo.

De acuerdo con el seleccionador, en 2017 el INDES solo ha cancelado los estímulos de enero, febrero y marzo. En adelante lo ha tenido que pagar la FESFUT de fondos propios.

"Eso nos tiene preocupados. Este proyecto que hemos venido realizando durante 10 años está en peligro porque los jugadores en algún momento podrían pensar en abandonar la selección. Los seleccionados son los que le van a dar esa vistosidad a la liga de playa, esa elegancia. Sin los jugadores de la selección en la liga, este proyecto corre peligro. Estuvimos en contacto con la gente de INDES y nos dicen que no hay autorización de liberar fondos de parte del presidente del INDES, Jorge Quesada", apuntó Gallo.

El selecccionador de playa aseguró que ante la negativa de parte de INDES para pagar los estímulos los jugadores se han comenzado a inquietar.

"Esta beca le ayuda a los jugadores. Ya vamos sobre dos meses. Ahora no hay trabajo de selección, pero por eso se acordó con el INDES que se iba a trabajar en el desarrollo de la liga. Es ilógico que una selección esté entrenando para nada porque no hay competencia. Hay competencia UNCAF hasta 2018. pero ahora no hay", apuntó el seleccionador.

Por parte de los jugadores fue Elías Ramírez quien salió a hablar por el grupo en este tema. "Ya son dos meses que no cobramos. No sabemos por qué el INDES no nos ha depositado. Hemos hecho nuestra parte en el desarrollo de la liga y en los eventos sociales", apuntó.

FESFUT Y EL INDES

El secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, dijo a este medio que ha hecho las consultas a INDES por el pago de los estímulos a los seleccionados de playa, pero que aún no hay autorización para liberar fondos.

"He hablado con el gerente financiero del INDES para saber qué ha pasado. Las transferencias de pago de cada mes se hacen 20 o 21 de cada mes. De junio ya se debió haber hecho la transferencia", apuntó.

EL GRAFICO buscó la versión de Juan José Gómez, gerente administrativo de INDES, pero aseguró que no estaba al tanto de este tema de la selección de fútbol playa.

"Me agarra fuera de la oficina, no tengo información a la mano, pero por algo debe ser que no se ha pagado. No crea que es así nomás. Si el profesor Gallo dice que no hay pago a los seleccionados de playa, es por algo que no se ha cumplido. Para todas las federaciones hay un proceso que cumplir y el fútbol no es excepción. Hay procesos que cumplir. Debe ser algún procedimiento el que les falte a los señores de fútbol playa", apuntó Gómez.