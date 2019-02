El proyecto Vive Fútbol de Pepsi El Salvador se pone en marcha a nivel nacional

Este lunes la fundación Vive Fútbol impartió su primera clínica deportiva del año en el Instituto Nacional del Puerto de la Libertad, que es uno de los nueve centros educativos beneficiados por el proyecto de Pepsi El Salvador en este 2019.

La primera de seis sesiones de la clínica se llevó a cabo en la cancha de la institución educativa, en donde decenas de jóvenes de primero, segundo y tercer año de bachillerato realizaron un entrenamiento que consistió en trabajos de coordinación y circuitos físicos-técnicos dirigidos por el exfutbolista y entrenador argentino, Emiliano Pedrozo, director del proyecto Vive Fútbol.

El proyecto Vive Fútbol dará las clínicas a nueve instituciones educativas de todo el país entre los meses de febrero y noviembre de este año.

Emiliano Pedrozo salió con buenas vibras de su primer contacto con los jóvenes del Instituto Nacional del Puerto de La Libertad.

"La primera clínica fue muy buena, encontramos un grupo muy colaborador, la institución muy colaboradora, los chicos pusieron la mejor disposición para aprender estos nuevos conocimientos; mi primera impresión es muy buena", dijo Pedrozo.

Por su parte, Óscar Menjivar de 19 años, alumno del Instituto Nacional del Puerto de La Libertad dijo estar contento luego de ser parte de la clínica deportiva del proyecto Vive Fútbol.

"Me gustó desde el principio porque hicimos trabajos de calentamiento, así es como fuimos realizando los trabajos que nos ponían hacer. Me gusta porque estoy aprendiendo a ser más habilidoso. Me gustó también porque el profe nos va explicando y nosotros vamos agarrando la práctica", dijo Óscar.

La directora del Instituto Nacional del Puerto de la Libertad, Verónica de Meza, dijo estar agradecida que su centro educativo es parte de este tipo de proyectos sociales.

"Estoy agradecida realmente, fui a ver y vi que los chicos están muy interesados en las prácticas impartidas por el profesor, realmente eso les ayuda mucho a ellos para canalizar el estrés, ellos se están liberando bastante. Esto nos beneficiará porque ellos aprenderán a vivir y convivir, estoy viendo que ellos están conviviendo en una misma clínica", dijo Verónica de Meza.