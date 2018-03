El primer técnico famoso que le dijo no al Barcelona

LONDRES, INGLATERRA. El francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, se desmarcó este jueves como posible sustituto de Luis Enrique en el Barcelona e insistió en que no está "buscando trabajo en otros clubes".El nombre de Wenger es uno de los que se baraja como sustituto de Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou, junto a los de Ernesto Valverde, Jorge Sampaoli, Eusebio Sacristán, Laurent Blanc y Ronald Koeman.El preparador aseguró este jueves, en la rueda de prensa previa al duelo del sábado en Anfield frente al Liverpool, que su preferencia siempre ha sido continuar en el Arsenal."Mi preferencia siempre ha sido la misma y así seguirá siendo. No estoy buscando trabajo en otros clubes: estoy únicamente centrado en llegar al siguiente nivel y seguir mejorando", señaló Wenger."Creo que ser un entrenador competente es intentar siempre mejorar y ver qué puedes hacer mejor, reinventarte. Y eso es lo que intento yo", dijo.Preguntado en la ciudad deportiva de Colney, al norte de Londres, sobre el anuncio de Luis Enrique a mitad de temporada de dejar el banquillo del Camp Nou a final de curso, Wenger no cree que este tipo de anuncios sean negativos."No creo que tenga consecuencias negativas. De hecho, considero que puede ser hasta positivo", comentó.El veterano Wenger, de 67 años, termina contrato con el Arsenal este próximo verano, y podría poner punto final a una carrera de 20 años en el conjunto del norte de la capital británica."Llevo 20 años aquí y durante ese tiempo he tenido varias oportunidades de irme, así que no tengo que convencer a nadie de que mi preferencia siempre ha sido el Arsenal", sostuvo.