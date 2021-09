El plantel del Santa Tecla asegura que no hay problemas

Cristian Olivera, volante del Santa Tecla, comunicó este viernes que no existe ningún tipo de problema en la interna del equipo y que buscarán revertir la mala racha este fin de semana en Usulután.

El charrúa habló en conferencia de prensa donde comentó sobre la situación del conjunto verde y al mismo tiempo reafirmó las declaraciones del presidente Eduardo Amaya cuando se refirió al tema económico en el cual el equipo colinero está al día sin ningún atraso salarial.

“El grupo está unido, no hay ningún problema en la interna. En lo administrativo no hay nada que reprochar. Por ahí hicimos buenos partidos que no ganamos como contra Águila y Limeño donde erramos muchas oportunidades”, dijo Olivera.

El jugador de Santa Tecla expuso que los malos resultados del cuadro colinero en el último mes se deben a falta de concentración especialmente en los primeros minutos como les pasó el pasado miércoles ante Alianza.

“Creo que el tema pasa más por la concentración que nos está costando los arranques del partido, Con Alianza tuvimos ese problema. Tenemos algunos jugadores tocados y otros que tienen carga física pero queremos sacar esto adelante”, opinó Cristian.

Por su parte, el jugador nacional, Edgardo Mira habló sobre la situación que vive el equipo verde y que mucho se debe a la falta de definición en el último tercio del campo.

“Está claro en la situación que nos encontramos. Estamos en una racha negativa de resultados pero cuando se toca fondo no queda otro remedio que tratar de revertir la situación. Estamos generando situaciones pero también nos está faltando convertir las ocasiones y vamos a ir el domingo a sacar los tres puntos”, comunicó Mira.

El cuadro tecleño realizó un trabajo de recuperación el jueves luego del encuentro ante Alianza mientras que este viernes comenzaron con los trabajos tácticos para definir el equipo que saldrá al Sergio Torres a buscar los tres puntos en un juego vital, según declaró el mandamás de Santa Tecla en las últimas horas.

“No hubo mucho tiempo, tuvimos un día de recuperación y hoy hicimos trabajo de metodología con el profesor y mañana tendremos una idea del equipo que jugará en Usulután para buscar esos tres puntos y ganar confianza de cara al juego con Marte”, agregó Edgardo.